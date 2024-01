Ile Maurice: Pari réussi pour la Mika Broadcast Channel

Michaël Sohun, un Mauricien de 34 ans, établi à Melbourne depuis sept ans et plus connu comme Mika, est devenu le visage du divertissement de nombreux compatriotes à travers le monde grâce à sa page Facebook, Mika Broadcast Channel. Avec son épouse Emilie, qui incarne le personnage de «La Voix», son beau-frère Manu, ainsi que les membres de son équipe, Gauthier et Zefelone, Mika partage des vidéos humoristiques de quelques minutes destinées à faire sourire, en particulier les membres de la diaspora mauricienne. Il doit tout à son équipe dont chacun a sa contribution.

Bien que la Mika Broadcast Channel soit devenue incontournable pour de nombreux internautes, elle n'était pas l'idée initiale de cet habitant de Curepipe. À ses débuts, Michaël avait créé la page Mika Football News, avec l'intention de plaisanter sur le monde du football. Cependant, les circonstances ont changé durant la pandémie de Covid-19. «Nous avons constaté qu'il était nécessaire d'attirer un public plus large, pas seulement les hommes. C'est alors que nous avons commencé à inventer des blagues sur la vie quotidienne, de petites anecdotes sur la vie de couple, le voisinage et la vie de famille, explique-t-il, ajoutant que c'est tellement naturel, ça vient comme ça, instantanément.»

Il explique qu'il y a des jours où il appelle son épouse quand il sort du travail pour l'informer qu'ils feront une vidéo une fois qu'il est rentré. Derrière chaque vidéo, il précise qu'il y a tout un travail de réflexion. Ce trentenaire affirme qu'il est de la vieille école et déteste pardessus tout la vulgarité. «Je ne vais jamais utiliser des jurons ou des mots déplacés dans mes vidéos, je déteste ça. Et j'aime le respect que mes fans ont pour moi. C'est la raison pour laquelle je prends du temps pour répondre à chaque commentaire laissé sur ma page», affirme-t-il. Avec un mélange d'humour accessible et des situations cocasses de la vie quotidienne, Mika et son équipe ont su conquérir le coeur des internautes mauriciens, offrant une bouffée de légèreté dans le tumulte du quotidien. Les vidéos, mettant souvent en scène des situations auxquelles chacun peut s'identifier, ont transcendé les frontières géographiques, créant un lien humoristique entre les expatriés mauriciens et ceux restés au pays. Par rapport à celle qui partage sa vie de tous les jours, Mika avance qu'il est heureux qu'Emilie épouse «les mêmes délires» que lui.

Ainsi, la Mika Broadcast Channel est bien plus qu'une simple page de divertissement en ligne ; elle incarne une connexion comique entre les Mauriciens éparpillés aux quatre coins du monde, offrant des moments de rires partagés et de complicité virtuelle. Et à en juger par son succès croissant, les blagues de Mika continueront à réchauffer les coeurs et à éclairer les visages, de Melbourne jusqu'à Maurice. «Quand nous avons créé ce concept, beaucoup de gens n'ont pas réalisé qu'en plaisantant, on peut dire beaucoup de vérités. Les personnages que j'incarne dans mes vidéos sont des personnes autour de moi et les Mauriciens aiment les choses racontées sous forme de paraboles.»

Mika est issu d'une famille nombreuse de cinq enfants. Il est l'unique garçon. Depuis qu'il est petit, il est espiègle et aime faire des blagues, ne laissant personne indifférent. Ce grand sportif a également été trois fois Mr Curepipe et le porte-flambeau pour les Jeux des Îles de l'océan Indien. Il y a quelques années, il décide de s'envoler pour Dubaï avec un permis de travail. À son retour, ses deux soeurs établies en Australie lui proposent de venir les rejoindre. À 27 ans, il décide de faire le grand saut et s'embarque dans une belle aventure qui l'amène à devenir chef cuisinier, métier qu'il exerce toujours avec la même passion aujourd'hui.

La décision de tout quitter n'a pas été facile car il a dû laisser derrière lui l'élue de son coeur, Emilie. Cependant, cette dernière l'a rejoint une année plus tard, dès que l'occasion s'est présentée. Depuis, ils ont fait leur petit bout de chemin ensemble. Il y a un peu plus d'un mois, le couple a obtenu son permis de résidence. Ils souhaitent revenir à Maurice l'année prochaine pour revoir leurs proches et amis. «J'ai perdu ma maman l'année dernière et cela m'a beaucoup attristé de ne pas pouvoir être là pour ses funérailles.» Et il réfléchit sérieusement à produire un one-man-show. Son rêve, c'est de pouvoir être à la hauteur de son idole, l'humoriste Sam Amigan.