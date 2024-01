Ile Maurice: Organisateurs de concerts - Les règlements occupent le devant de la scène

Nagillen Narrainen, responsable marketing de Showtime Mauritius : «Un peuple capable de s'offrir des moments de divertissement»

«Mon voeu est de voir un pays plus uni que jamais, un peuple épanoui tant dans sa vie familiale que professionnelle, mais surtout, capable de s'offrir des moments de divertissement. J'aspire à des progrès économiques, écologiques et technologiques qui profitent à tous. J'espère également voir des avancées visant à réduire le nombre d'accidents de la route grâce à des mesures préventives.

Innovation, fusion et résilience sont les objectifs de Showtime Mauritius pour l'année 2024. Nous voulons offrir au public des expériences musicales uniques et mémorables, car un bon événement ne peut être complet sans un public satisfait. Suite au franc succès du concert de Lucky Ali et Sayli Kamble, le concept Reviving the Golden Tunes, qui est la rencontre de légendes de la musique avec de jeunes talents, sera prolongé.

Lors de notre prochain concert au Trianon Convention Centre le 17 février, nous présenterons l'icône Alka Yagnik, aux côtés de la nouvelle sensation, Albert Kabo Lepcha, le lauréat de Sa Re Ga Ma Pa 2023. Dans le domaine de l'événementiel, nous sommes parfois confrontés à des défis imprévus, souvent méconnus du public. C'est essentiel de s'adapter aux changements de dernière minute afin de garantir une expérience de qualité.»

Raviraj Sinha Beechook, directeur d'Inbox Communication : «Que les pouvoirs publics accordent les autorisations nécessaires»

«Je souhaite ardemment que cette industrie, qui emploie des milliers de personnes à Maurice, soit officiellement reconnue par les pouvoirs publics c o m m e u n e composante essentielle de notre pays. Cette industrie ne se contente pas seulement de permettre à de nombreuses personnes de subvenir à leurs besoins, mais elle contribue également au rayonnement international de Maurice, notamment avec la diffusion de la musique dans les hôtels.

Cette industrie joue un rôle majeur dans l'attrait de l'île Maurice en tant que destination touristique. Il est crucial que cette industrie soit reconnue pour sa contribution à la création d'une atmosphère dynamique et vivante dans la société, favorisant une harmonie collective. J'espère sincèrement que les pouvoirs publics accorderont les autorisations nécessaires pour que les organisateurs puissent mener leurs événements en toute sérénité.»

En parallèle, j'exprime le voeu que les élections législatives soient organisées au plus vite (NdlR : Raviraj Beechook était un candidat travailliste battu au n°6 en 2019), permettant au peuple de se défaire du gouvernement actuel. Il est temps que notre pays soit dirigé par des politiciens compétents, redonnant ainsi à notre démocratie la possibilité de respirer à nouveau.»

Moshin Moossa, directeur de Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd : «Voir Maurice accueillir des personnalités mondiales»

«Je souhaite le meilleur pour notre pays. Il est essentiel que tous les événements soient bien organisés et structurés par les organisateurs. Le respect des lois en vigueur doit être une priorité pour tous, garantissant ainsi la sécurité du public.

Mon voeu est de voir Maurice un jour accueillir des personnalités mondiales et devenir un acteur incontournable dans le monde de l'événementiel. Cela contribuerait non seulement à l'enrichissement culturel de notre nation mais renforcerait également notre position sur la scène internationale.»

Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu : «Proposer un service d'achat de billets de meilleure qualité»

«Suite aux trois concerts réussis de Shaan, Sonu Nigam et Shreya Ghoshal, nous avons passé une excellente année 2023. Nous avons eu un impact significatif dans l'industrie de l'événementiel. Nous débutons 2024 avec Armaan Malik, un jeune artiste renommé en Inde. Nous avons également prévu quatre concerts bollywoodiens en mars, mai, juillet et novembre. Notre objectif est de maintenir nos événements à un niveau supérieur, avec encore plus de surprises. Tous nos concerts seront organisés dans le respect des normes, en obtenant toutes les autorisations nécessaires.

Ticketbox.mu a révolutionné le marché de l'événementiel à Maurice. Nous sommes un pays en développement à bien des égards, et nous aspirons à apporter un changement dans le domaine du commerce électronique. En 2024, notre défi consiste à offrir aux Mauriciens un service d'achat de billets de meilleure qualité.»