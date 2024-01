Ile Maurice: Le craze des enfants et des jeunes

À l'heure de la rentrée après des vacances bien méritées, les enfants ont pu, durant leur temps de repos, s'amuser et aller au cinéma, notamment pour voir le film «Wonka» qui est à l'affiche depuis décembre, en particulier dans les salles de la franchise MCine. Le film s'est imposé comme le préféré des jeunes. Mais de quoi parle-t-il ? On te dit tout.

C'est qui Willy Wonka ?

Willy Wonka est un personnage fictif créé par l'auteur britannique Roald Dahl. Il apparaît pour la première fois dans le roman Charlie et la Chocolaterie, publié en 1964. Willy Wonka est un chocolatier excentrique et propriétaire d'une fabuleuse chocolaterie. L'histoire suit un jeune garçon nommé Charlie Bucket qui gagne un ticket d'or lui permettant de visiter cette chocolaterie. Le personnage a été adapté dans plusieurs films, dont Willy Wonka & the Chocolate Factory en 1971 et Charlie and the Chocolate Factory en 2005.

De quoi parle le film ?

Le film raconte la jeunesse de Willy Wonka, inventeur, magicien, et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la Chocolaterie. Le jeune acteur Timothée Chalamet incarne Wonka. Il se définit comme un jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec ses chocolats faits maison. Le film illustre l'idée que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité - surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka.

L'histoire derrière le personnage

Willy Wonka est le fils du dentiste Wilbur Wonka. Depuis son enfance, il est attiré par les sucreries (bonbons, chocolats...), mais son père lui interdit d'en manger pour protéger ses dents. Willy, enfant, porte un gros appareil dentaire qui l'empêche de manger des sucreries.

Un premier long-métrage et sa suite

C'est en 1971 que sort pour la première fois sur grand écran Charlie et la Chocolaterie, un film qui sera ensuite réadapté en 2005 avec Johnny Depp dans le rôle principal de Willy Wonka. Le principe du film est le suivant : quelques enfants trouvent dans leur chocolat Wonka un ticket d'or offrant le privilège de visiter la chocolaterie du célèbre chocolatier. Parmi les gagnants, Charlie, qui vit dans une famille modeste dans une petite chaumière, se démarque. Willy rend visite à la famille de Charlie après que ce dernier remporte le concours, dont l'objectif était de résister à la tentation de la gourmandise, l'un des sept péchés capitaux.

L'histoire du nouvel opus...

Tout en chocolat Le nouveau long-métrage de 1 h 40 présente un Willy Wonka jeune adulte, rêvant de rendre hommage à sa mère décédée, celle qui lui a appris à faire du chocolat. Il retourne un jour dans sa région natale pour y cueillir du cacao, essentiel à la fabrication de son chocolat. Il tente sa chance en ville pour monter son affaire et vendre ses chocolats magiques (chocolats volants, capables de faire voler les personnes qui les goûtent) aux parfums les plus farfelus et savoureux, mélangeant des arômes de fruits, de caramel et de liqueurs d'alcool.