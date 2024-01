Ile Maurice: «Le système éducatif traditionnel a démontré ses limites»

interview

Le directeur et fondateur de «Smart Tuition» évoque la mission de son organisation dans l'éducation en ligne, mettant l'accent sur un service, axé non seulement sur le contenu académique, mais aussi sur le développement personnel. Ahmad Jilani aborde également les défis du système éducatif à Maurice, notamment les lacunes dans les bases au primaire et l'inégalité de l'attention dans les classes.

Quelle est la mission de «Smart Tuition» dans le domaine de l'éducation en ligne pour les élèves ?

Notre mission est de simplifier la vie des parents et des élèves en facilitant leur participation aux cours en ligne. Cela élimine la nécessité de déplacements pour des cours particuliers, offrant ainsi une solution pratique aux parents occupés. En un simple clic, les étudiants peuvent rejoindre leurs cours Zoom, ce qui a considérablement simplifié la vie de nombreux parents. De plus, notre deuxième mission vise à protéger les élèves contre les tentations et les influences de leurs pairs, en fournissant un environnement d'apprentissage sous la supervision des parents. Smart Tuition élimine ainsi les risques liés à la pression des pairs et aux distractions extérieures.

Quels sont les principaux objectifs que vous cherchez à atteindre en proposant des cours en ligne pour les élèves ?

Notre objectif principal est d'éduquer les étudiants de manière intelligente (smart). Contrairement à la plupart des écoles à Maurice qui se concentrent uniquement sur le contenu des programmes scolaires, nous mettons l'accent sur l'enseignement de la manière d'apprendre et le développement personnel, considérant cela comme une matière à part entière. En permettant aux élèves d'acquérir des compétences d'apprentissage, nous croyons qu'ils seront capables d'assimiler n'importe quelle information.

Notre approche vise à offrir un ensemble complet d'outils éducatifs, allant au-delà du simple enseignement des matières académiques. Smart Tuition se positionne comme une plateforme éducative unique à Maurice, car nous sommes les seuls à proposer ces cours spécialisés sous un même toit. En permettant aux élèves d'acquérir des compétences d'apprentissage et des aptitudes personnelles, nous cherchons à créer une génération plus apte à relever les défis du monde moderne.

Nous croyons fermement que l'éducation ne devrait pas se limiter à la mémorisation de faits, mais plutôt à la formation d'individus capables de pensée critique, de communication efficace et de leadership. En résumé, Smart Tuition se positionne comme un partenaire éducatif engagé à fournir une éducation complète, préparant les étudiants non seulement pour les examens académiques, mais aussi pour les défis de la vie avec confiance et compétence.

Comment votre plateforme a-t-elle évolué pour répondre aux besoins éducatifs des élèves, en particulier dans un contexte d'enseignement à distance devant être une réalité ?

Depuis le début de la transition vers les cours en ligne, notre plateforme a connu une évolution significative pour mieux répondre aux besoins éducatifs des élèves. Tout d'abord, la migration vers les cours en ligne a été un changement majeur, mais il a permis à notre offre éducative de toucher un public beaucoup plus vaste à travers l'île. Nous avons constaté un accroissement significatif du nombre de parents intéressés, attirés par la flexibilité et l'efficacité des cours en ligne. Nous avons élargi notre offre éducative avec des cours complémentaires qui renforcent non seulement les compétences académiques, mais aussi les compétences personnelles essentielles. Notre engagement envers des cours tels que «Learning how to learn» et les cours de prise de parole en public témoigne de notre désir de former des jeunes confiants et compétents dans divers aspects de la vie.

Comment encourager l'engagement des élèves dans un environnement d'apprentissage en ligne ?

Nous faisons de notre mieux pour inciter les parents à s'impliquer au besoin. Étant donné que les cours se déroulent à domicile, nous n'avons pas un contrôle total, mais nous encourageons les parents à accompagner les élèves lors de certaines classes, surtout pour ceux ayant des difficultés d'attention. La plupart des parents collaborent avec nous pour résoudre ce problème. Nous améliorons constamment nos systèmes et méthodes chaque année. L'interaction entre les enseignants et les élèves est similaire à celle d'une classe en face-à-face. Les élèves se sentent à l'aise avec nos enseignants, car je forme tous mes enseignants aux méthodologies.

Comment pensez-vous que les institutions doivent collaborer pour compléter l'éducation en classe avec des cours en ligne ?

L'éducation est un toit reposant sur quatre piliers : les enseignants d'école, les tuteurs en cours particuliers, les parents et les élèves eux-mêmes. Si l'un des piliers est faible, le toit s'effondrera. Les écoles dispensent leurs explications en classe, les tuteurs reprennent ces enseignements lors des cours particuliers pour consolider la mémoire, les étudiants se concentrent sur l'utilisation des informations données pour acquérir de nouvelles compétences, et les parents apportent leur aide pour s'assurer que les trois autres piliers effectuent bien leur travail. Cette collaboration étroite entre ces quatre composantes est essentielle pour garantir une éducation complète et efficace.

Pour le «Primary School Assessment Certificate» (PSAC) cette année, seulement 31 % des élèves ont obtenu le grade 1 en mathématiques. Pourquoi ?

Les élèves ne réussissent pas dans ce domaine parce qu'ils suivent malheureusement ce conseil stéréotypé à Maurice : «Les maths, c'est de la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous deviendrez efficace.» Cela n'est pas complètement vrai. Comment quelqu'un peut-il pratiquer des questions sans comprendre d'abord ? La clé du succès en mathématiques réside dans une approche méthodique et complète, passant par la compréhension, la mémorisation et une pratique ciblée pour reproduire efficacement les connaissances acquises.

Quels sont les défis auxquels notre système d'éducation fait face selon vous ?

Au cours des dix dernières années dans ce domaine, j'ai observé que de nombreux élèves ont des lacunes dans les bases des classes primaires. C'est là que tout commence à mal tourner. Certains élèves atteignent la sixième année sans savoir lire ni écrire une phrase correctement. C'est parce qu'ils ont négligé les bases des syllabes. Comment pouvez-vous écrire une phrase sans connaître les mots ? Comment pouvez-vous écrire un paragraphe sans connaître les phrases ? Une attention inégale envers les élèves dans les écoles gouvernementales conduit à une négligence des étudiants plus faibles, mettant l'accent sur les élèves moyens et intelligents. En conséquence, environ 25 élèves sur 40 dans une classe sont laissés de côté, n'apprenant pas les bases. Cela crée des difficultés graves en Grade 5 et 6, car il devient pratiquement impossible pour les enseignants du primaire supérieur de rattraper le retard.

Aussi, je pense que ce problème survient principalement parce que la plupart des directeurs et directeurs adjoints ne font pas honnêtement leur travail dans les écoles gouvernementales. Ils restent dans leurs bureaux et font confiance aux enseignants. Ils ne supervisent pas les enseignants ni ne les aident avec leur expérience. Les enseignants font ce qu'ils veulent et négligent les élèves en difficulté. Malheureusement, le système à Maurice fait que les personnes incompétentes ne sont pas renvoyées.