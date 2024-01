Afrique: Jean-Louis Gasset (Entraîneur des Éléphants) - 'Nous sommes prêts'

interview

Après ce match, y a-t-il encore des réglages à faire dans votre équipe avant la Can ?

Des réglages, il y en a toujours, mais ce soir, il fallait gérer le temps de jeu de certains joueurs qui ont beaucoup joué dans les six derniers mois et qui ont encore joué fin décembre. Il fallait également donner du temps de jeu à des joueurs qui revenaient de blessure ou qui étaient en manque de temps de jeu dans leur club. Sans diminuer l'équipe et en gardant la même qualité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à ce match, il y en a qui étaient à leur première sélection, d'autres ont inscrit leur premier but. Les voyants sont au vert, même s'il faut encore travailler.

Un mot sur l'adversaire du jour ?

Nous avons pris cette équipe au sérieux parce que je savais que ce ne serait pas un match facile. Elle nous a regardés droit dans les yeux et elle est venue parfois nous titiller. Nos adversaires avaient une maîtrise technique non négligeable. J'avais averti les joueurs. Avant samedi prochain, il faut prendre encore plus confiance. Je souhaite que le public, qui sera notre douzième homme à partir de samedi prochain, ait confiance en nous et qu'il sache qu'on va tout donner.

Qu'en est-il du cas Haller ?

S'agissant du cas Haller, on avance. Il a retrouvé le sourire parce qu'il voit le bout du tunnel. Nous avons envie de le revoir avec nous à l'entraînement. Il est dans les vestiaires avec nous.

Vous avez aligné ce soir deux défenses, laquelle sera utilisée pendant la Can ?

Il faut toujours prévoir un incident et vous êtes bien placé pour le savoir. J'ai vu le reportage sur la Can 2015 et le héros était un gardien qui n'était pas titulaire. Je veux que chacun sache qu'il est important dans ce groupe, c'est pour cela que je l'ai pris. On démarre à onze, on a pris 27 joueurs, donc il en reste quelques-uns. J'ai vu les deux joueurs qui n'ont pas joué ce soir. Que ce soit Ismaël Diallo ou Idrissa Doumbia, je leur ai dit de ne pas se sentir écartés parce que de spectateurs, ils peuvent devenir acteurs samedi. J'ai été un peu offensif sur ce match parce que j'avais envie de voir des joueurs offensifs. C'est cela faire vivre un groupe. Pour avoir une bonne ambiance, il faut faire participer les gens.

Quelle a été votre grande satisfaction de ce match ?

Ma satisfaction, c'est l'équipe. Je parle toujours collectif. Ce groupe doit réussir ensemble. A des postes, il n'y a pas de titulaire. Tout le monde se sent concerné. La star de l'équipe, c'est l'équipe.

L'équipe est-elle désormais prête ?

Nous sommes prêts bien sûr.

Inscrire beaucoup de buts contre la Sierra-Leone qui est l'un des petits poucets du continent ne constitue-t-il pas un piège ?

Pas du tout. La dernière confrontation entre les deux équipes s'était achevée sur un score nul (2-2) en phase de poules de la Can 2021. Malgré ce statut de petit poucet qu'on leur attribue, les Sierra-Léonais accrochent beaucoup d'équipes. Il leur a manqué trois joueurs qui n'ont pas été libérés par les clubs européens.

Il a manqué un peu d'agressivité dans la récupération du ballon, est-ce une préoccupation pour vous ?

Je ne pense pas que pendant la compétition, ce sera ce qui nous manquera. Nous avons une équipe forte physiquement. Aujourd'hui peut-être, à cause de la chaleur, on a semblé flancher un moment sur ce plan, mais ne vous inquiétez pas sur la densité et l'agressivité du groupe.

Y a-t-il des joueurs ou un aspect du jeu qui ne vous a pas satisfait sur cette rencontre ?

Il y a eu, à des moments, des erreurs techniques. Surtout en première mi-temps où nous n'avons pas eu la maîtrise qu'on aurait voulue. Cette semaine sera beaucoup plus souple physiquement. Nous allons garder le jus nécessaire. Nous étions à San Pedro où nous avons beaucoup travaillé. Il a fallu sortir des joueurs majeurs. Je peux vous garantir que samedi prochain, on aura des joueurs pour bien débuter la compétition.