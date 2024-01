Cote d'Ivoire: Vœux de nouvel An du corps diplomatique- Alassane Ouattara réaffirme son engagement en faveur de la paix et du bien-être des populations

Recevant les vœux de nouvel An du corps diplomatique, des organisations internationales, du bureau des institutions de la République et des autorités judiciaires, le Président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé sa volonté de ne ménager aucun effort pour garantir le bien-être économique et social, l'égalité sociale, la justice et la paix. C'était le lundi 08 janvier 2024 à la salle des Pas perdus au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Tapportent des sources officielles.

Le Président qui a soutenu qu'il continue à faire du dialogue le maître mot de son action à la tête de l'État pour une paix durable, a affirmé que « le développement humain demeure sa priorité absolue ».

Le Chef de l'État a également félicité le corps diplomatique et les institutions de la République grâce auxquels « l'environnement politique et social est apaisé ».

Face au corps diplomatique, Alassane Ouattara a rappelé les grands progrès enregistrés en 2023 et les grands défis pour l'année nouvelle.

À propos des progrès, il s'est réjoui, sur le plan politique, de la bonne organisation des élections municipales, régionales et sénatoriales. Quant au volet sécuritaire, il est revenu sur le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité aux frontières du pays et la mise en place de projets de développement en faveur des jeunes de ces localités. Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, le Président Ouattara a indiqué que de janvier à novembre 2023, 80% des sites d'orpaillage illégal identifiés ont été déguerpis. Quand sur le plan économique, il a rappelé une croissance économique de 6,5% enregistrée en 2023.

%

Pour les perspectives, le Chef de l'État ivoirien a dit qu'elles s'annoncent bonnes au regard de la livraison de grandes infrastructures routières, sanitaires et sportives. Parlant de sport, il a relevé que « la Can 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024, sera une période de retrouvailles ». Il a également souhaité « bonne chance aux Éléphants footballeurs » afin que le trophée reste à la maison.

Le Président a aussi annoncé que divers projets d'investissements sont répertoriés dans le Plan national de Développement (PND) 2021-2025. Pour ce faire, il a appelé les investisseurs à saisir les opportunités qu'offre ce Pnd.

Sur le plan social, a-t-il ajouté, le gouvernement poursuit son deuxième programme social, à travers la construction d'écoles, de centres de santé, l'électrification, l'accès à l'eau potable, etc.

Pour ce qui est de la lutte contre le changement climatique, il a appelé un renforcement de la lutte, non sans réitérer l'engagement de la Côte d'Ivoire « à réduire de 30,41% d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre ».

De leurs côtés, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mgr Mauricio Rueda Beltz, doyen du corps diplomatique, et le sénateur Valy Sidibé, porte-parole des institutions de la République, ont tous deux salué les efforts du Président en faveur de la paix et du bien-être des populations.

Ils ont réaffirmé leur ferme détermination à toujours accompagner le Président de la République dans son exaltante mission de héros de la paix, de démocratie et de croissance et à contribuer, de façon significative, à la consolidation d'une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire.