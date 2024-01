Maroc: Programme d'aide sociale directe - Forte affluence au niveau du Caïdat 'Al Ouidane' relevant de la préfecture de Marrakech

Caïdat Al Ouidane (préfecture de Marrakech) - Depuis le lancement de l'opération d'enrôlement et d'accomplissement des procédures inhérentes au programme d'aide sociale directe, le siège du Caïdat "Al Ouidane" relevant de la préfecture de Marrakech ne cesse de connaitre une forte affluence, dès les premières heures tout au long de la semaine, de la part des habitants de cette localité parmi les plus éligibles pour bénéficier de cette initiative humaine et solidaire.

Côté organisation et mobilisation, et à l'instar des autres Caïdats et annexes administratives relevant de la préfecture de Marrakech, les autorités locales ne lésinent guère sur les moyens afin que toutes les conditions de réussite de ce chantier Royal soient réunies, avec un accent mis sur l'impératif majeur de permettre à cette opération d'atteindre ses objectifs et ce, en application des Hautes Instructions Royales et de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer cette frange de la société pour améliorer ses conditions socio-économiques.

De même, les autorités locales demeurent mobilisées à travers l'adoption d'une batterie de mesures destinées, in fine, à offrir aux personnes bénéficiaires, toute l'assistance et l'accompagnement nécessaires, à travers l'aménagement d'espaces adéquats en termes de superficie, de logistique et d'accessibilité pour l'enrôlement au Registre National de la Population (RNP) et au Registre Social Unifié (RSU), outre la mobilisation de moyens techniques et humains nécessaires, et la facilitation des différentes procédures en vigueur en la matière.

%

A noter que le programme d'aide sociale directe s'inscrit dans le cadre de la Vision Royale relative à la généralisation de la protection sociale, l'un des piliers de l'Etat social qui repose sur l'investissement dans le Capital Humain.

Il s'agit d'une aide sociale directe qui consiste notamment à octroyer un revenu de dignité pour les personnes âgées, d'allocations familiales pour toutes les familles, et d'un soutien tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap.

Ce programme qui cible les enfants et les familles pauvres et vulnérables représente la deuxième étape du chantier de généralisation de la protection sociale, après la généralisation réussie de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Ce chantier se fixe pour objectif de lutter contre la pauvreté à long terme, à travers un investissement durable dans le capital humain et dans les générations montantes, et à améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables, en élargissant la portée de l'aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens.

Quant à la mise en oeuvre du chantier de l'aide sociale directe, elle nécessitera un budget de 25 milliards de DH au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 milliards de DH annuellement à partir de l'année 2026.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Ouidani El Hassan, superviseur au Centre de Services aux Citoyens (CSC) au Caïdat "Al Ouidane", s'est attardé sur l'importance de cette opération en termes d'amélioration des conditions socio-économiques des personnes ciblées, notant que pour l'identification des famille éligibles à ce programme, l'État dispose d'un mécanisme de ciblage qui permet d'évaluer le niveau de vie des familles, à savoir, le Registre Social Unifié.

Et de poursuivre que tout ménage inscrit au RSU et dont l'indice socio-économique est inférieur au seuil fixé peut bénéficier de ce programme, faisant savoir que cet indice est calculé sur la base, notamment, de la situation socio-économique des ménages, du nombre de membres de la famille, ainsi que de dépenses annuelles engagées.

Tout en rappelant que l'octroi de l'aide mensuelle est principalement lié à l'inscription au Registre Social Unifié, qui permet d'identifier efficacement les ménages pauvres et vulnérables, il a mis en avant la mobilisation de taille, ainsi que le sens élevé de responsabilité dans les services en charge de cette opération ne cessent de faire montre afin de mettre en oeuvre dans d'excellentes conditions, ce chantier Royal.

M. Ouidani s'est félicité aussi de la forte affluence des citoyens et citoyennes ce qui, a-t-il dit, illustre clairement la réussite de cette initiative, notant que l'opération se poursuit en toute fluidité grâce à la mobilisation des autorités locales et à la communication permanente avec les services compétents au niveau de la wilaya de Marrakech- Safi pour transcender toutes les difficultés et garantir le succès de ce chantier.

Et de conclure que sur un total de 27.000 habitants au niveau d'Al Ouidane, il a été procédé à l'enregistrement de quelque 24.400 habitants au Registre National de la Population, alors qu'il a été procédé à l'enrôlement de quelque 4.400 familles au Registre Social Unifié, au moment où la mise en exécution du programme d'aide sociale directe se poursuit dans d'excellentes conditions et ce, depuis le démarrage des premiers versements de cette aide, le 28 décembre dernier.

Pour leur part, plusieurs bénéficiaires du programme d'aide sociale directe ont fait part de leurs profonds remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative sociale et solidaire, ainsi que pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer cette catégorie sociale, à la faveur de la préservation de sa dignité et de l'amélioration de ses conditions socio-économiques.

Ils ont loué, au passage, les efforts inlassables menés par les autorités locales pour que toute l'opération, à travers ses différentes étapes, se déroule en toute aisance et fluidité, exprimant leur joie de cette aide destinée à leur permettre de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles et d'améliorer leurs conditions de vie.