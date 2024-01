Maroc: Béni Mellal - Forte affluence vers les bureaux administratifs pour bénéficier de l'aide sociale directe

Béni Mellal — Les bureaux d'enregistrement au Registre national de la population (RNP) et au Registre social unifié (RSU) connaissent une forte affluence des citoyens souhaitant bénéficier de l'aide sociale directe, et ce à la faveur d'une mobilisation de taille des autorités locales dans la province de Béni Mellal.

Au niveau de la 3ème annexe administrative de la province, les habitants affluent en masse pour s'inscrire à ces deux registres dans l'objectif de bénéficier de l'aide sociale directe, un programme qui intervient en exécution des Hautes Directives Royales visant à lutter contre la pauvreté à long terme et à améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables, en élargissant la portée de l'aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens.

Le rythme de cette opération se poursuit à une cadence élevée pour permettre aux citoyens éligibles de bénéficier de la première tranche à cette aide, dont le versement a débuté fin décembre 2023.

Ce vaste programme qui ambitionne de lutter contre la pauvreté à long terme et d'améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables a été favorablement accueilli par les citoyens de la ville qui ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts des autorités locales pour faciliter les formalités et procédures liées aux opérations d'inscription dans ces deux registres.

Dans une déclaration à la MAP, Oumaima Aata, du service du RNP et du RNU à la 3ème annexe administrative de Béni Mellal a souligné que les citoyens affluent en grand nombre pour s'inscrire au RNP et au RSU, rappelant que les citoyens éligibles reçoivent un SMS pour bénéficier de l'aide sociale directe après avoir achevé l'ensemble des formalités et procédures liées à cette aide.

Et de faire ajouter que l'ensemble du personnel de la 3ème annexe administrative est mobilisé pour permettre à un grand nombre de citoyens de bénéficier de la première tranche de cette aide.

Dans des déclarations similaires, plusieurs habitants ont mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse de les entourer en vue de leur garantir et à leurs membres de famille un revenu de dignité, exprimant leur satisfaction quant au bon déroulement de cette opération au niveau de la troisième annexe administrative de la ville et des efforts déployés par les autorités locales pour leur venir en aide en tout ce qui concerne les formalités administratives et procédurales liées à ce soutien.

Il est à rappeler que le programme d'aide sociale directe consiste notamment à l'octroi d'un revenu de dignité pour les personnes âgées, d'allocations familiales pour toutes les familles et d'un soutien tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap.

Le versement de la première tranche de cette aide sociale qui a débuté fin décembre 2023, se poursuit avec une grande dynamique dans l'ensemble des régions du Royaume et concerne environ un million de familles, soit près de 3,5 millions de Marocains, répondant au seuil d'éligibilité requis du RSU.