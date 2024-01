Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Janvier 2024

Niger : Décrispation- Le fils de Mohamed Bazoum a été libéré

Salem Mohamed Bazoum, fils de l’ancien président nigérien Mohamed Bazoum, a bénéficié d’une remise en liberté provisoire ce 8 janvier. Il était détenu au côté de son père depuis le putsch du 26 juillet dernier. Salem Mohamed Bazoum n’est plus retenu prisonnier dans l’enceinte du palais présidentiel de Niamey. Ce lundi 8 janvier, le fils de l’ancien président Mohamed Bazoum et de l’ex-première dame Hadiza Bazoum qui restent quant à eux détenus sous la surveillance de leur ancienne garde présidentielle – a bénéficié d’une autorisation de mise en liberté provisoire du tribunal militaire de Niamey. (Source : Jeune afrique)

Côte d’Ivoire : Promotion de la santé/Can 2023- Abidjan accueille une campagne dédiée aux femmes

L’Ong internationale Santé en entreprise (See), en collaboration avec ses partenaires, veut prendre une part active dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2023, (Can 2023).Pour ce faire, elle a procédé au cours d’une conférence de presse, le lundi 8 janvier à Cocody, au lancement d’une campagne digitale internationale dédiée à la promotion de la santé par l’activité physique.Cette campagne qui a pour thème « Ensemble, bougeons pour la santé des femmes », va se tenir selon le directeur général de See, Erick Maville, du 13 janvier au 11 février 2024, à Abidjan. Il s’agit, en effet, de promouvoir la marche au quotidien, tout en renforçant la prise de conscience sur les inégalités de genre en santé qui sont persistantes partout dans le monde. Pour lui, elles constituent un fait encore méconnu. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Football – Amical- Les Lions de la Téranga s’imposent in extremis 1-0 devant le Mena du Niger

L'unique test des Liens de la Teranga avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'est conclu par une victoire. Victoire difficile acquise aux dernières secondes d'une rencontre compliquée mais victoire quand même des joueurs du sélectionneur Aliou Cissé. Dans un stade Président Abdoulaye Wade a moitié rempli, les Lions de la Teranga ont éprouvé énormément de difficultés à convertir les innombrables occasions qu'ils se sont créées. En l'absence de Sadio Mané (nouvellement marié et qui était absent), l'attaque des Lions était emmenée par Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr et Habib Diallo. Les Liens de la Teranga sont logés dans la Poule C de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023 avec comme adversaires le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Les équipes du Groupe C qui vont livrer leurs matches au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro entreront dans la compétition le lundi 15 janvier 2024. (Source : adakar.com)

Mali : Justice- La deuxième édition de la semaine de la justice lancée

Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamadou Kassogue, a présidé ce lundi 8 janvier 2024 la cérémonie de lancement de la deuxième édition de la semaine de la justice au Centre International de Conférence de Bamako. Selon le Secrétaire général du ministère de la Justice, et président de la Commission d'organisation, cette semaine de la justice a pour objectif de rentrer la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle est également une occasion de mettre en avant certaines réalisations du département au cours de l'année écoulée. Par l'institutionnalisation de la semaine de la justice, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme entend promouvoir un service public de la justice plus efficace Performante et a restaurer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Présidence du Faso - Une lutte contre la corruption et l’absentéisme annoncé

Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition et Chef de l’État, a initié le lundi 08 janvier 2024 une rencontre avec le personnel de la Présidence du Faso et des services rattachés. L’objectif de cette réunion était d’échanger sur le fonctionnement de l’institution et d’aborder les orientations de la Transition pour l’année 2024.Au cours de cette rencontre, le Chef de l’État a souligné le rôle central du personnel travaillant au niveau central dans la diffusion de l’idéologie défendue par la Transition. Après 15 mois d’observation de la situation administrative et sécuritaire, le Président a insisté sur la nécessité d’un nouveau départ tant pour l’institution que pour l’ensemble du pays en ce début d’année. L’un des points forts de cette rencontre a été l’annonce de la traque contre la corruption et l’absentéisme au sein de l’administration publique. Le Chef de l’État a souligné l’importance de promouvoir des valeurs d’intégrité et de responsabilité au sein de l’institution pour contribuer au succès de la Transition. (Source : aouaga.com)

Gabon : Rachat d’Assala- 1 000 milliards de F à mobiliser

L’Etat gabonais devra débourser ce montant pour renationaliser cette entreprise pétrolière. Parmi les grandes annonces faites par le président de la République le 31 décembre dernier lors des vœux à la Nation, figurait en bonne place le rachat par l’Etat gabonais d’Assala Energy. Brice Clotaire Oligui Nguema envisageait par cette annonce l’intention de l’État d’exercer son droit de préemption pour reprendre cette entreprise dans le but de renforcer le contrôle des pouvoirs publics sur les secteurs stratégiques de l’économie nationale. Pour y parvenir, il devra mobiliser une enveloppe de 1 000 milliards de Fcfa. Par le passé, pour le rachat des actifs de cette compagnie, les multinationales Maurel et Prom n’avaient déboursé que 450 milliards de F. Le Gabon n’avait alors engrangé que 500 milliards de F de bonus. En plus d’une facture de 1150 milliards de F à payer dans cette opération, l’Etat devra également mobiliser d’autres financements pour pouvoir mettre en activité tous les champs pétroliers. (Source : alibreville.com)

Togo : Après l’Incendie- Les commerçantes d’Assiyeye trouvent refuge sur un nouveau site temporaire

Suite au récent incendie ayant dévasté le marché d’Assiyeye, une solution temporaire a été mise en place pour accueillir les commerçantes affectées. Un terrain à grain, idéalement situé à proximité du marché sinistré, a été sélectionné pour servir de site temporaire. Les activités commerciales ont repris dès lundi sur ce nouveau site, offrant ainsi une alternative immédiate aux commerçantes touchées par l’incendie. Le maire de la commune Agoé-Nyive 1, Akoété Kovi Adanbounou, a précisé que d’autres sites temporaires ouvriront prochainement à Sogbossito pour accommoder davantage de commerçantes. (Source : alome.com)

Rca : Remaniement ministériel- « On prend les mêmes et on recommence »

En Centrafrique, un remaniement ministériel a été opéré jeudi par le président Faustin-Archange Touadéra, avec dix nouveaux entrants sur 32 membres du gouvernement. Mais le premier ministre Félix Moloua et les principaux ministres restent en place. Ce qui laisse perplexe la société civile locale qui espérait un véritable changement. La société civile était dans l’attente et espérait un réel renouvellement du gouvernement, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, fin août. Joint par RFI, l'universitaire Paul-Crescent Beninga, porte-parole du Groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine (GTSC), estime qu’il s'agit d'un non-événement. (Source : abangui.com)

Bénin : Présidentielle de 2026- La Cour constitutionnelle saisie pour un recours lié au parrainage des candidats

La Cour constitutionnelle a reçu une requête déposée le 15 novembre 2023 à Cotonou et enregistrée à son secrétariat le 20 novembre 2023.Dans une décision datée du 04 janvier 2024, la Cour a indiqué que cette requête a formé un recours pour dysfonctionnement des institutions de la République, mettant en lumière des préoccupations liées au processus de parrainage des candidats en vue de l'élection présidentielle prévue en 2026.( Source : alome.com)