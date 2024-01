Afrique: Le Maroc hausse le ton face à l'utilisation «destructrice» et «néfaste» de TikTok

Le Maroc va-t-il interdire Tik Tok ? Le sujet fait débat dans le pays. Députés, journalistes et artistes demandent à restreindre la plateforme chinoise, voire à l'interdire sur le sol marocain. Avec plusieurs millions d'utilisateurs, le réseau social est l'un des plus populaires du pays et son utilisation est jugée « destructrice » et « néfaste » surtout pour les plus jeunes. Alors le Maroc va-t-il limiter l'accès des mineurs à ces contenus ou interdire l'utilisation de la plateforme ?

Valeurs contraires à celles du royaume chérifien, infractions récurrentes à la loi... les arguments de plusieurs députés marocains contre la plateforme chinoise sont nombreux. Selon eux, et notamment la députée de la majorité, Hanane Atraguine, les dérives qu'offre l'application TikTok exposent particulièrement les mineurs à des phénomènes comme la mendicité, des activités criminelles ou encore le harcèlement.

Il y a quelques mois, le cas d'un homme adulte, suivi par 135 000 personnes, réclamant des photos à une jeune fille de 12 ans, via la plateforme, avait alerté des militantes des droits des femmes et lancé la polémique. Cette affaire a mis en lumière le manque de lois relatives à la cybercriminalité dans le pays et c'est ce vide juridique que les députés veulent aujourd'hui combler.

Si certains proposent l'interdiction pure et simple de l'application sur le sol du royaume - rejoignant ainsi l'Inde, le Pakistan ou la Jordanie qui ont pris cette décision ces dernières années - d'autres préconisent une régulation plus stricte de TikTok, par exemple en restreignant l'accès aux mineurs ou en encadrant les pratiques commerciales qui se déroulent sur l'application.

Une réglementation commune

La plateforme chinoise revendique 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde et a fait du marché africain une priorité. Mais la multinationale fait face à l'inquiétude de nombreux États qui s'inquiètent de la diffusion à grande échelle des infos, qui estiment que certains contenus ne respectent pas les traditions ou encore les religions. Joint par RFI, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, directeur Afrique de l'organisation Internet sans frontières, estime que c'est aux États du continent africain de s'unir pour mettre en place des règles, des normes et de contraindre ainsi les dirigeants des réseaux sociaux.