Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo met en garde contre la complaisance cette année

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a organisé, le 8 janvier à Brazzaville, une cérémonie d'échange de voeux de Nouvel An avec les sénateurs et le personnel de cette chambre haute. Il a mis en garde contre tous les comportements déviants courant cette nouvelle mandature.

Devant ses collègues sénéateurs et collaborateurs, Pierre Ngolo s'est montré plus ferme que jamais, mais engagé à conduire son institution à jouer encore pleinement son rôle. Plaçant cette quatrième mandature sous le signe de « l'efficacité et de l'excellence », il les a invités à plus d'efficacité afin de mieux relever les défis auxquels le Sénat fait face.

A cet effet, il les a exhortés à mener des actions plus soutenues, capables de permettre à la chambre haute du Parlement d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés visant la perfection.

« (...) 2024, première année de la 4e législature, doit donner l'impulsion d'une action vigoureuse et soutenue afin d'atteindre les meilleures performances. Il nous revient de développer le culte du travail bien fait, en privilégiant la perfection, la préservation de l'unité de travail, le respect de l'autorité et l'observation stricte des lois et règlements. Cette année, il n'y aura plus de place ni pour la complaisance ni pour la négligence », a indiqué Pierre Ngolo.

Pour ce faire, il a martelé sur la rigueur, le sérieux, la responsabilité, l'excellence et le travail bien fait, gage d'une perfection assurée, conformément à la vision de l'institution pour les cinq prochaines années.

Consolider la paix dans le pays, un leitmotiv pour le Sénat

Dotée constitutionnellement du rôle de négociateur et de modérateur de la nation, la chambre haute du Parlement devrait, cette année, oeuvrer inlassablement pour jouer pleinement son rôle dans la résolution à l'amiable d'un certain nombre de dossiers afin de préserver et/ou de consolider la paix sociale et la concorde nationale.

En termes de diplomatie parlementaire, a précisé Pierre Ngolo, l'année 2024 devrait permettre une grande offensive au niveau africain et mondial afin de porter plus haut l'étendard du Sénat congolais sur la scène internationale.

Faisant le bilan du mandat écoulé, le premier secrétaire du Sénat, Julien Epola, a salué le travail abattu, marqué par l'adoption de nombreuses lois. Il a relevé aussi avec satisfaction le rôle qu'il a joué tant dans le contrôle de l'action gouvernementale que dans la résolution de plusieurs dossiers.