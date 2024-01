Afrique de l'Est: Vers la construction de la première usine de soude caustique en Angola

Luanda — L'Angola aura dans un avenir proche sa première usine de soude caustique et d'hypochlorite de calcium, qui sera construite dans la province de Benguela, grâce au financement de la Deustche Bank d'une valeur de 24.831.412 euros.

Pour commencer l'opérationnalisation de ce projet, la Banque de Développement d'Angola (BDA) et les partenaires de cette initiative ont signé lundi, à Luanda, deux contrats pour le transfert des projets 'Salinas Calombolo' et 'Alexandre's House'.

Ayant la capacité de fabriquer des produits chimiques de haute qualité et de générer 32 emplois directs, l'usine, qui fait partie du projet Salinas Calombolo, occupera environ cinq mille kilomètres carrés.

La construction de l'unité de production (projet Salinas Calombolo) fait partie de la ligne de crédit de Deustche Bank, ce qui représente une avancée industrielle et un engagement tangible en faveur d'une croissance durable et de la création d'emplois dans le pays.

L'installation de l'usine respective en Angola contribuera à l'amélioration de la santé publique et de l'industrie, notamment dans le domaine du traitement des eaux et de la désinfestation des surfaces.

D'ailleurs, le représentant de Salinas Calombolo, Adérito Areias Pereira, a estimé que le projet réduirait les importations de sel en Angola, qui dépense annuellement 650 millions de dollars en produits dérivés du sel.

%

« Notre objectif est d'atteindre de toute urgence 500 mille tonnes de sel, dépassant les 200 mille tonnes produites en 2023 », a-t-il déclaré.

D'autre part, le projet Alexandre's House, également à mettre en oeuvre dans la province de Benguela, bénéficie d'un financement de 47.075.072 euros, axé sur la fourniture et le montage d'un entrepôt pour la réception, la congélation et la transformation des produits de la pêche dans la municipalité de Baía Farta.

Cette initiative, qui vise à dynamiser le secteur de la pêche et l'économie régionale, prévoit l'utilisation de navires modernes pour la capture et d'une unité industrielle avancée pour la transformation et la congélation du poisson, qui devraient générer 203 emplois directs.

A l'occasion, la présidente du Conseil Exécutif de la BDA, Patrícia de Almeida, a déclaré que les deux projets représentent la réalisation d'un rêve et un pas ferme vers un avenir plus prospère et durable pour l'Angola.

Pour la responsable, l'installation de la première usine de soude caustique permettra de réduire la dépendance aux importations et de renforcer l'économie nationale.

Il a également souligné que le projet Alexandre's House représente une avancée stratégique dans le secteur de la pêche, car il s'agit d'un entrepôt de pêche qui renforcera la sécurité alimentaire nationale et soutiendra des centaines de familles angolaises.

À son tour, le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan dos Santos, a estimé que les contrats signés représentent un signal pour l'industrie de réduire les importations de matières premières, comme l'hypochlorite de sodium, la soude caustique et l'acide chlorhydrique, en plus de stimuler le marché national.