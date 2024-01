Sénégal: [Focus] Nicolas Jackson en Angleterre - Ce n'est pas toujours « black or white »

Après un transfert retentissant, Nicolas Jackson était attendu en Premier league. Cinq mois après, il cristallise les frustrations qui accompagnent la décevante première moitié de saison du FC Chelsea, 10ème du championnat anglais. Convoqué par Aliou Cissé pour la CAN, l'international sénégalais est critiqué, outre-manche, pour son manque de réalisme devant le but. Scanner d'une première partie de saison qui mérite plus de nuance.

Visage impassible. Croix sous forme de signe puis index pointés vers le ciel comme une délivrance. « Il a enfin marqué », crie le commentateur de la chaîne de la télévision qui diffusait, ce soir-là l'un des derbys de Londres, Chelsea - Crystal Palace, match de la 19ème journée de Premier League. En cette 76ème minute de jeu, le natif de Banjul pense donner l'avantage à son équipe alors tenu en échec sur son terrain (1-1). Fausse joie. L'international sénégalais est finalement signalé hors-jeu, et son but est logiquement annulé après visionnage du VAR. De quoi continuer à faire jaser sur son sort et ses capacités. Depuis son arrivée dans le très réputé championnat anglais, le jeune sénégalais (22 ans) n'est pas épargné par les critiques. Elles lui opposent un « manque d'efficacité » alors que son entraineur l'argentin Mauricio Pochettino en a fait l'une des têtes de gondole de son attaque avec un transfert depuis Villareal estimé à 37 millions d'euros.

%

Expected goals

Après une moitié de saison jouée, les chiffres de Nicolas Jackson ne soulèvent certes pas les foules d'enthousiasme mais ils ne sont pas non plus une avalanche d'avanies. 7 buts marqués en 20 matchs de Premier League dont 4 contre des ténors comme Tottenham et Manchester City. En guise de comparaison, Didier Drogba, modèle de serial buteur pour Chelsea et en Afrique, en avait planté 10 lors de sa première mi-saison (2004/2005) avec les Blues. L'ancien international ivoirien avait cependant manqué 6 des 19 premiers matchs entre octobre et novembre 2004. Pour cette première expérience, le Sénégalais tente beaucoup : il a cadré 19 tirs depuis le début de saison. Haaland de Man City, blessé depuis quelques matchs, en a cadré 31 pour 14 buts. Pour les frappes non cadrées, Jackson en a fait 15 dont 1 sur le poteau. Selon les expected goals, Nicolas Jackson a vendangé une dizaine d'occasions réelles (12 à 13) depuis le début de la saison. Interrogé par nos confrères britanniques du Standard sur ce bilan critiqué, l'intéressé en a une autre vision : « Je me fiche de ce que disent les gens. Ce sont juste des personnes qui ne connaissent pas le football. Je vais simplement continuer à jouer plus de matchs et essayer de marquer plus de buts pour l'équipe ».

Axes de progression

Le détail de ses 7 buts montrent des constances. Nicolas Jackson est endurant. Il gagne en lucidité tout au long des matchs. Il finit souvent par épuiser les défenses adverses. L'ensemble de ses réalisations se fait en deuxième mi-temps : 75ème contre Luton Town (victoire 3-0) ; 74ème contre Burnley (victoire 4-1) ; 75ème, 90ème et 90ème contre Tottenham (victoire 4-1) ; 67ème contre Manchester City (4-4) ; et 61ème contre Sheffield United (victoire 2-0).

Même s'il participe au jeu en étant parfois à l'initiation des actions (deux passes décisives), Jackson a un profil hybride dont l'une des parties prend les reflets d'un renard des surfaces de réparation. En Premier league, il a marqué tous ses buts dans les 18 mètres et souvent du pied droit. En remontant depuis le début de sa carrière professionnelle (2021/2022), l'international sénégalais a marqué 22 buts en Europe (Espagne et Angleterre). 18 l'ont été du pied droit et 4 du pied gauche. L'autre partie de son profil est constitué par sa capacité à prendre la profondeur avec des appels arrondis souvent à la limite du hors-jeu. D'ailleurs, ce goût du risque a des répercussions sur ses chiffres. Il a été signalé en position litigieuse 15 fois en Angleterre.

Parmi ses axes de progression, il y'a le jeu aérien. Pour un joueur de 1,86 m, capable de marquer de près et de prendre la profondeur (une dizaine de courses à haute intensité par match), un meilleur jeu de tête serait indubitablement un atout supplémentaire. Le fait qu'il soit décisif généralement en deuxième mi-temps donne des indices sur ses réelles qualités. Ses « momentum » en termes statistiques sont en hausse au fur et à mesure que le match avance alors l'agressivité de certaines défenses commencent à décliner. Dans le contexte des compétitions africaines, c'est une caractéristiques qui pourrait compter. Son entrée en jeu lors du dernier Togo-Sénégal (0-0), J2 des qualification de la Coupe du monde 2026 milite dans ce sens.