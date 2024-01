Congo-Kinshasa: Ituri - Les communautés locales refusent la main tendue de la milice Alliance du fleuve Congo

L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, (UNADI) a, fustigé, dimanche 7 janvier, la démarche de Corneille Nangaa invitant les groupes armés de l'Ituri à adhérer à son mouvement rebelle Alliance du fleuve Congo, (AFC).

Dans leur déclaration faite, au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche à Bunia, les communautés membres de l'UNADI se sont engagées à faire échec à ce nouveau groupe armé.

« La déclaration de Nangaa, ancien président de la CENI n'engage que lui et reste nul et sans effet pour nous le peuple de l'Ituri. Nous mettons en garde monsieur Corneille Nangaa et toute sa bande de ne plus oser citer la province de l'Ituri dans sa salle besogne », a déclaré Michel Meta Wani, membre de l'UNADI.

Par ailleurs, cette association socio-culturelle demande à la population de dénoncer tous suspects auprès des services de sécurité.

« Nous demandons à toute la population vivant en Ituri de ne pas céder à cet appel de Corneille Nanga visant à déstabiliser la République démocratique du Congo en générale et la grande Orientale en particulier. Par la même occasion, nous invitons les filles et fils de la grande Orientale en générale et les Ituriens en particulier qui vivent déjà des affres de la guerre à la vigilance et à dénoncer tous les manoeuvres visant la déstabilisation de la République », a ajouté Michel Meta Wani.

Les responsables de l'UNADI ont invité le Gouvernement à imposer définitivement la paix et restaurer rapidement l'autorité de l'Etat dans la province de l'Ituri.

Cette structure qui regroupe les 21 communautés ethniques locales précise que l'Ituri a déjà enregistré plusieurs morts depuis deux décennies et plus d'un million et demi de personnes déplacées.