Afrique: CAN-2023 - Le Maroc part favori de son groupe, chocs en vue dans les groupes A et C

Rabat — La sélection nationale de football, logée dans le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), aux côtés de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie, part favorite de sa poule, tandis que des chocs sont en vue dans le groupe A entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Nigeria, ainsi que dans le groupe C entre le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun.

Les Lions de l'Atlas, impressionnants lors de la dernière Coupe du monde au Qatar avec une demi-finale historique, sont en effet de sérieux prétendants au titre continental, mais devront d'abord se défaire de la RD Congo, en théorie deuxième équipe favorite du groupe F, et des autres équipes de leur poule pour se frayer un chemin en huitièmes et se rapprocher davantage de la coupe qui manque au Maroc depuis 1976.

Le groupe A de cette CAN, connaîtra lui un choc au sommet entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Nigeria de Victor Osimhen. Lors de ce match, les Eléphants devront prendre le meilleur sur le Nigeria, autre favori de cette poule, sans oublier la Guinée Equatoriale, surprenante quart de finaliste de la précédente édition.

Le groupe C sera lui aussi le théâtre d'un match en tête d'affiche entre le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun, troisième de la précédente CAN. Menés par Sadio Mané, les Lions de la Teranga, doivent défendre leur titre face à leur adversaire qui se présente comme un des grands favoris du groupe, où se côtoient également la Guinée et la Gambie.

Dans le groupe B, l'Egypte de Mohamed Salah aspire à redorer son blason et devrait dépasser sans trop de difficultés la phase de poules, face au Ghana, au Cap-Vert et au Mozambique.

L'Algérie, logée dans le groupe D, entame cette CAN avec l'ambition de se racheter après son élimination du 1er tour lors de la dernière édition, mais devra se défaire du Burkina Faso, qui fait office de principal challenger, de la Mauritanie, en bonne forme, et l'Angola.

Le groupe E de cette CAN est également relevé avec des matchs intenses en perspective qui mettront aux prises la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Mali et la Namibie.

Les Aigles de Carthage, rodés pour cette compétition continentale, ont terminé en tête de leur groupe de qualification avec 14 points et partent logiquement favoris de cette poule, mais il faut se méfier d'un autre poids lourd du football africain, l'Afrique du Sud, et du Mali, un adversaire qui sera sans doute coriace.