Ile Maurice: Medine lève Rs 1,4 milliard pour refinancer sa dette

Le groupe Medine a le vent en poupe. L'enthousiasme et la confiance des investisseurs dans ses perspectives le confirment, car Medine Ltd a levé, avec succès, le 26 décembre 2023, Rs 1,4 milliard en obligations sur une période de cinq ans, à des taux variables et fixes très compétitifs, avec une sursouscription de Rs 400 millions.

L'opérateur économique majeur de l'Ouest boucle ainsi 2023 sur une belle note. Cette nouvelle levée de fonds, dont le montant dépasse largement l'objectif initial de Rs 1 milliard, lui offre une base solide de financement à long terme. L'instrument financier a notamment obtenu la note «CARE MAU A; Stable» de l'agence de notation CARE Ratings (Africa), lui permettant de négocier des taux avantageux - fixes et variables - lui assurant des conditions de financement compétitives pour son portefeuille immobilier et ses futurs projets.

Les fonds levés seront utilisés pour refinancer une dette existante à des conditions plus favorables, tout en soutenant la croissance future du groupe dans l'immobilier et finançant d'autres projets clés sous l'enseigne stratégique de sa marque territoriale The West. L'engagement et l'appétit des investisseurs pour les obligations de Medine Ltd sont accueillis comme un signe de confiance dans sa gestion. «L'intérêt et l'appétit des investisseurs locaux pour les obligations du groupe Medine sont réconfortants pour de multiples raisons. C'est un gage de confiance dans la gestion des affaires du groupe et cela nous conforte dans notre stratégie financière pour les court, moyen et long termes. Nous savons que nous pouvons compter sur les investisseurs pour nous aider à concrétiser notre ambition d'un développement intelligent et durable de l'Ouest», fait ressortir Cindy Choong, la Chief Financial Officer de Medine. Elle ajoute que le groupe envisage avec optimisme la nouvelle année car cette levée de fonds réussie le positionne pour un avenir financier solide et durable.