Afrique: CAN/Angola - Même amoindries, les 'Palancas Negras' décidées à jouer les outsiders

ALGER — La sélection d'Angola, actuelle 117e mondiale au classement de la fédération internationale (Fifa), jouera les Outsiders dans la Poule (D) de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, en essayant de surprendre ses homologues algérienne et Burkinabé, considérées comme les grandes favorites du Groupe.

Sur papier, ce sont en effet les sélections d'Algérie (30e) et du Burkina Faso (57e) qui devraient se disputer les deux billets qualificatifs de ce Groupe, sauf que leur homologue de l'Angola ne semble pas d'accord avec ce scénario, nourrissant même l'ambition de déjouer les pronostics, et faire partie du lot des qualifiés.

Un objectif qui aurait été probablement plus accessible aux "Palancas Negras" si elles avaient abordé cette CAN avec la totalité de leurs atouts, alors qu'elles devront finalement composer sans leur plus grande star, en l'occurrence, l'attaquant M'Bala Nzola.

En effet, le redoutable ailier gauche de la Fiorentina (13 buts en 31 matchs de Série A italienne la saison dernière) a dû déclarer forfait au tout dernier moment pour cause de blessure et son absence représente un véritable coup dur pour l'Angola, déjà privée des services deux piliers.

Il s'agit de l'expérimenté Ivan Cavaleiro (30 ans/Lille/France) et du défenseur polyvalent Clinton Mata (31 ans/Olympique Lyonnais/France), qui n'ont pas été retenus pour cette CAN.

Néanmoins, malgré ces importantes déconvenues, le sélectionneur Pedro Goncalves ne donne guère l'impression d'avoir revu ses ambitions à la baisse, se disant même toujours aussi déterminé à jouer les outsiders.

Un bon parcours qui permettra peut-être à l'Angola de faire aussi bien qu'en 2010, lorsqu'elle avait brillamment atteint les quarts de finale, et qui reste à ce jour son meilleur parcours dans une phase finale de Coupe d'Afrique des nations chez les seniors.

Pour ce faire, et en l'absence de ses cadres habituels, comme Nzola, l'entraîneur angolais devra s'appuyer essentiellement sur les autres joueurs vedettes de la sélection, notamment Jérémi Bela (Clermont Foot/France), Jonathan Batu (Valenciennes/France) et surtout Zito Luvumbo, qui évolue à Cagliari, dans le championnat d'Italie.

Mais pas que, puisque Pedro Goncalves pourra compter également sur l'apport d'une multitude de bons joueurs issus du championnat local, et qui font déjà le bonheur de leurs clubs respectifs, notamment, Petro Athletico, Premeiro De Agusto, Esperansa Sagrada et Acadamica Do Lobito.

Les Palancas Negras débuteront la compétition contre l'Algérie, le 15 janvier 2024, avant de défier la Mauritanie, cinq jours plus tard, et de clôturer cette phase de groupes face aux Etalons du Burkina Faso, le 23 janvier. Les deux premiers matchs de poules se joueront à Bouaké, tandis que le troisième aura lieu à Yamoussoukro.