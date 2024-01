Ile Maurice: Rappel des autres cas...

Au fil des années, l'île a été le théâtre de saisies massives de drogues, cachées dans des compresseurs au port, dissimulées dans des cylindres en métal ou encore transportées à bord de tractopelles. Mais même les saisies les plus médiatisées ont parfois révélé une réalité altérée : des quantités diminuées, des ombres de ce qui avait été annoncé. Les flux et reflux de cette vague de saisies laissent entrevoir une lutte acharnée contre ce fléau, entre coups montés et coups du sort. Mais les gros poissons nagent toujours... Voici un rappel de ces importantes saisies :

Le 10 mars 2017, lors d'une vérification conjointe de l'ADSU et des douanes, les autorités découvrent 157 kilos d'héroïne dissimulés dans des compresseurs au port. Importée d'Afrique du Sud dans le conteneur MSC IVANA le 4 mars, la drogue était soigneusement dissimulée dans six caisses en bois, chacune contenant une boîte en carton. Ces boîtes renfermaient six cylindres rouges en métal, nécessitant une découpe au grinder. Quatre de ces cylindres contenaient 20 sachets d'un kilo d'héroïne, tandis que les deux autres en contenaient 19 chacun, totalisant environ 135 kg et évalués à Rs 2 025 000 000. Navind Kistnah, 33 ans, connu sous le nom de Kunal et courtier en douane, a été arrêté dans cette affaire. Il est toujours en détention. Enquête en cours.

Le 30 octobre 2018, à bord d'un horsbord au large du Coin-de-Mire, 110 kilos d'héroïne d'une valeur marchande estimée à Rs 1 650 000 000 sont retrouvés. Ce gros coup de filet a été rendu possible grâce aux informations reçues par l'Intelligence Unit de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) concernant l'arrivée imminente de cette cargaison par voie maritime. La brigade antidrogue soupçonne que les suspects ont réceptionné cette drogue en haute mer d'un navire passant soit dans nos eaux territoriales, soit à proximité. Il semblerait que cette drogue provienne de Madagascar et était destinée à plusieurs trafiquants, dont Oomar Karrimbaccus, alias Tirania, Fabrice Hemsley Jean Pierre et Jean Michel Julbert Rosette, tous arrêtés dans le cadre de la saisie des 110 kg d'héroïne. Le dossier est chez le DPP.

Le 11 juillet 2019, une saisie de 95 kilos de cocaïne, estimée à Rs 1,4 milliard, a échappé au contrôle des douanes et des chiens renifleurs au port, ainsi qu'à la vigilance de la brigade anti-drogue depuis le 4 juillet 2019. Cette saisie, accompagnant le fameux Mauricio, le premier tram constitué de sept wagons, accueilli au port avec tambours et trompettes le 4 juillet, a été retrouvée à bord du transporteur de véhicules battant pavillon bahamien Hoegh Antwerp, dissimulée dans l'une des tractopelles transportées. Pas de suite connue.

L'histoire de l'ADSU a été marquée de façon définitive le dimanche 2 mai 2021. L'équipe Alpha 4 de la Metropolitan Division de la brigade antidrogue, dirigée par l'inspecteur Mohes et supervisée par le surintendant Imembaccus, a découvert 243 kg d'héroïne et 26 kg de haschisch, d'une valeur de plus de Rs 3,7 milliards, enterrés sous le sol d'un chantier de construction de bateaux à Club Med Road, Pointe-aux-Canonniers. Enquête en cours.

En novembre 2022, l'activiste Bruneau Laurette a été arrêté après la découverte de 42 kg de haschisch d'une valeur de Rs 210 millions dans le coffre de sa voiture, à son domicile à Petit-Verger, St-Pierre. Bruneau Laurette maintient que cette drogue a été «plantée» chez lui et que c'est un coup monté. Enquête en cours.

La saisie de 100 kg de drogue à Rivière-Noire, qui a fait grand bruit, a été réduite de moitié en 2023. Le commissaire de police avait tenu un point de presse pour annoncer cette saisie, mais il s'est avéré par la suite que seulement 58 kg de drogue avaient été effectivement saisis, incluant 200 g de drogue synthétique. Sept suspects, dont un policier, avaient été arrêtés. Enquête en cours.