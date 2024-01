Ile Maurice: Eric Pitchen mettait fin à l'hégémonie réunionnaise le 26 juillet 1987

Le dimanche 26 juillet 1987, Eric Pitchen devenait le premier fils du sol à remporter le Tour de Maurice cycliste. Un exploit retentissant à l'époque pour le natif de Sainte-Croix quand on sait qu'à l'époque, les coureurs réunionnais se montraient dominateurs dans cette épreuve. Eric Pitchen, membre de la sélection Maurice 'A' MCB avec comme coéquipiers Alain Denis, Jean-Philippe Tyack, Kersley Moonghen et Norbert Gellé, a brillamment construit son succès.

Toutefois, son entrée en matière ne fut pas tout à fait réussie. En effet, lors du prologue disputé le 23 juillet, Pitchen arriva un peu en retard au départ. Le juge avait déjà déclenché le chronomètre. Cependant, il parvint à réaliser le meilleur temps : 7 minutes, 52 secondes et 93 centièmes. Malheureusement, sa joie allait être de courte durée car à peine 4 minutes après, le représentant de la Sélection de la Réunion, David Bénard, frappait fort avec un temps de 7:40.33. Plus personne n'allait pouvoir faire mieux. Même pas Norbert Gellé, autre représentant de Maurice 'A' MCB sur lequel beaucoup d'espoirs avaient été fondés. Celui-ci prit la deuxième place avec 7:46.40 alors que Pitchen se contenta de la quatrième place.

Mais le Mauricien allait se racheter dès le lendemain à l'occasion de la première étape disputée sur le circuit de l'avenue Hillcrest à Sodnac. Il s'imposa au sprint et endossa le maillot jaune. A deux tours de la fin - il y avait 20 tours au programme - Pitchen revint sur les deux meneurs, le Réunionnais Jean-Karl Mercier et JeanNoël L'Entêté (Maurice 'B' MCB), grâce à l'aide «involontaire» de Kersley Moonghen, lâché depuis plusieurs tours à la suite d'une chute, relate l'express du samedi 25 juillet 1987. L'ancien porteur du maillot jaune, David Bénard, termina à 37 secondes dans le gros du peloton. A l'issue de ce deuxième jour de course, Pitchen possédait 3 secondes d'avance sur le Réunionnais Mercier.

Le samedi 25 juillet, deux étapes étaient au programme. Le départ de la deuxième étape était donné devant la mairie de Quatre-Bornes à 8 heures. Elle comprenait les ascensions de La Nicolière et de Nouvelle-Découverte. Au terme des 75,3 km à Vacoas, Pitchen prenait la troisième place, devancé au sprint par les Réunionnais Patrice Esparon et Patrick Moreau, après être passé en tête au sommet de La Nicolière. Dans l'après-midi, le même Esparon remportait au sprint la troisième étape longue de 65 km à Beau-Plan devant un autre Réunionnais, Armand Henriette, et le Mauricien Carol Chan Fan. Cette étape n'avait pas apporté de changements notables au classement général, Pitchen conservant sa tunique jaune avec 6 secondes d'avance sur Mercier.

Les deux dernières étapes, les 4e et 5e , ont eu lieu le dimanche 26 juillet. La 4e étape se disputait sur le traditionnel circuit St-Jean - Réduit - St-Jean et voyait s'imposer Patrice Esparon pour la troisième fois.

La cinquième étape allait être riche en rebondissements. Le départ fut donné à Riche-enEau à 14 heures et les coureurs devaient affronter les montées de Le Val et de Grand-Bassin avant de rallier l'arrivée à Quatre-Bornes. Une étape qui convenait très bien à l'excellent grimpeur qu'était Pitchen. Mais voilà ! Le maillot jaune fut victime d'une chute spectaculaire à Cluny alors qu'un groupe d'échappés comprenant notamment Mercier et Moreau, respectivement deuxième et troisième au général, dirigeait les débats.

Un autre représentant de l'île soeur, Louis-Marie Lebeau, eut un geste d'une grande sportivité. Il attendit Pitchen et l'aida à revenir sur les fuyards. Le leader mauricien put aussi compter sur le soutien de ses coéquipiers dont le valeureux Alain Denis. La jonction se fit à La Flora et dans les rampes de Grand-Bassin, Pitchen attaqua en solitaire. Il fut, toutefois, rejoint dans la descente à Mare-aux-Vacoas. Cependant, il avait conservé suffisamment de ressources pour l'emporter au sprint devant la mairie de Quatre-Bornes. Le cycliste écrivait alors l'une des plus belles pages de l'histoire du cyclisme mauricien et faisait la joie d'environ 5 000 spectateurs qui s'étaient déplacés pour l'acclamer.

Tous les amoureux de la petite reine ne manquaient pas de saluer le travail effectué par l'entraîneur français de la sélection mauricienne, le regretté Ange Roussel. En deux mois, celui qui avait été engagé pour préparer nos cyclistes pour les Jeux d'Afrique (1er-12 août 1987 à Nairobi) était parvenu à créer un bel esprit d'équipe et inculquer la science de la course à ses protégés !

Classement général final du Tour 1987