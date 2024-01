Ile Maurice: Pas de trêve en ce début d'année

Cette année revêt une grande importance pour la politique mauricienne. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a beau affirmer qu'il pourra gouverner jusqu'en 2025, mais le Parlement sera automatiquement dissous en novembre de cette année. Pourtant, le leader du Mouvement socialiste militant a entamé l'année 2024 avec vigueur, annonçant à la télévision, le 1er janvier, une série de mesures populaires, notamment l'augmentation de la pension de vieillesse à Rs 13 500 pour les personnes âgées de 75 ans et plus.

L'opposition parlementaire et extraparlementaire lancent leurs activités cette semaine. Le principal adversaire de Pravind Jugnauth devrait avoir une réunion dans les prochains jours avec ses partenaires. Il est prévu que Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste (PTr), rencontre Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, leader du Mouvement militant mauricien (MMM) et celui du Parti mauricien social-démocrate respectivement, pour affiner leur stratégie en ce début d'année.

D'après certaines informations, ils devraient s'organiser pour contrecarrer le plan de Pravind Jugnauth, qui semble utiliser la Mauritius Broadcasting Corporation à des fins de propagande. De plus, ils doivent discuter de la reprise de leur meeting, rappelant que le mauvais temps avait contraint l'alliance de l'opposition à reporter son meeting à Rose-Hill en décembre dernier.

En attendant cette rencontre, le bureau politique du MMM s'est réuni hier et les membres de son comité central sont conviés à une réunion ce samedi. «Toutes nos instances reprennent leurs activités dès cette semaine. La machinerie du parti et de l'alliance est bien rodée. Nous accélérons dès le début de cette année. D'ici janvier 2025, le changement sera visible. Nous étions déjà aux côtés de la population durant l'année écoulée. Nous comprenons leurs souffrances. Nous serons encore beaucoup plus présents à leurs côtés», déclare Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM, affirmant que la population attend beaucoup de cette alliance et que ses membres sont prêts à assumer leurs responsabilités.

Du côté du PTr, Patrick Assirvaden, président du parti, maintient qu'il est en contact avec Ritish Ramful, secrétaire général des Rouges, pour organiser un bureau politique et un comité central prochainement. En attendant, les députés et les membres de chaque circonscription sont appelés à organiser des réunions sous la supervision de ces deux cadres du PTr.

«Nous sommes également en consultation avec nos partenaires de l'alliance, avec lesquels nous échangeons beaucoup d'informations sur les scandales. Nous avons reçu beaucoup d'informations sur le Central Electricity Board, par exemple. Nous allons bientôt tout dénoncer. Il n'y a pas de trêve»*, martèle Patrick Assirvaden.

Au PMSD, Mamad Khodabaccus, secrétaire général du parti, rappelle que leurs membres se rencontreront dès la semaine prochaine. «Nous avons des personnes avec des engagements privés cette semaine, mais dès le 15 janvier, nous aurons une rencontre pour organiser nos activités pour cette année électorale», déclare-t-il.

Les partis extraparlementaires, regroupés au sein de Linion Moris, se sont réunis hier pour établir une liste d'activités. Dès ce jeudi, ils animeront une causerie sur leur vision de l'éducation à Maurice. Dev Sunassy, membre de ce regroupement, annonce une causerie chaque jeudi. «Nous devons finaliser une réunion prévue à Rose-Hill dans les prochains jours. Nous avons déjà ouvert un bureau à Quatre-Bornes pour recevoir le public et il y en aura d'autres dans les différentes circonscriptions», ajoute-t-il.

Linion Moris a déjà présenté ses candidats aux prochaines élections. Il leur reste maintenant à prouver qu'ils sont des candidats crédibles. Toutefois, Dev Sunassy maintient qu'il y a de la place pour d'autres partis progressistes partageant leur opinion. Nous avons sollicité Roshi Bhadain, le leader du Reform Party, mais nous ne l'avons pas eu.