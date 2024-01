Ile Maurice: Saisie de plus de 300 kg de stupéfiants

Remous au port, hier : le CGS Barracuda est arrivé avec un petit bateau transportant plus de 300 kg de drogue, soupçonnée d'être du cannabis principalement. C'était le résultat d'une opération de 172 heures. Des analyses du Forensic Science Laboratory (FSL) devront révéler les types de drogues saisies et déterminer si les colis contiennent d'autres substances illicites. Mais la police estime le tout à Rs 500 millions environ. Quatre Mauriciens ont été interceptés à bord d'un speedboat au large de Baie-du-Tombeau. Il s'agit de Guillaume Emilien, 37 ans ; Kisnaven Steven Boodhun, 43 ans ; Jean David Legentil, 27 ans et Yoel Benjamin Ismaël, 26 ans. Ils ont comparu en cour de district de Port-Louis, hier, et ont été conduits au centre de détention de Moka. Un bateau (sportfisher vessel) malgache, censé leur livrer la marchandise, a été intercepté en haute mer près de St-Brandon.

Cette saisie «historique» a été fructueuse grâce à un travail de longue haleine. Jean David Legentil, alias Miguel, officiellement laveur de voitures, avait été placé sous surveillance par la Force Criminal Intelligence Unit (FCIU), dirigée par le chef inspecteur Mooniaruth. Bien que plusieurs perquisitions chez lui dans le passé n'aient rien donné, l'habitant de Résidence La Cure a éveillé les soupçons après avoir fait l'acquisition d'un bateau. Selon le jeune homme, il aurait acheté un speed-boat sur un site de vente en ligne. Cependant, les enquêteurs se sont rapidement interrogés sur la source des revenus lui ayant permis d'acheter cette vedette.

Les doutes des enquêteurs se sont intensifiés lorsque Miguel a fait appel à Kisnaven Steven Boodhun, un habitant de Cap-Malheureux, pour l'accompagner en mer. Ce dernier avait déjà été intercepté en septembre 2023 à Cap-Malheureux avec Benjamin Ismaël, domicilié à Résidence La Cure. Les deux avaient été appréhendés alors qu'ils trafiquaient un bateau rapide échoué sur la plage de Cap-Malheureux. Cinq bidons pleins d'essence avaient été trouvés à bord, et un téléphone satellite avait été saisi dans le sac de Benjamin Ismaël. Ils étaient soupçonnés de se diriger vers La Réunion pour une transaction de drogue. Kisnaven Boodhun et Benjamin Ismaël étaient également en compagnie de Miguel lorsqu'il a pris la mer et quitté Baie-du-Tombeau le vendredi 5 janvier aux petites heures du matin. À bord, se trouvait aussi Guillaume Emilien, un maçon domicilié à Résidence La Cure.

L'assaut est lancé par la FCIU et les hommes de la Maritime Intelligence Cell, dirigé par l'inspecteur Chuckowry sous la supervision directe du commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, après cette sortie en mer. Le speedboat est intercepté dans la soirée du vendredi après que des policiers ont été placés dans des points stratégiques. «Misié, nou ti pé al pran enn livrézon ladrog», aurait déclaré Kisnaven Boodhun à la police lors de son arrestation. Des bidons d'essence, de la nourriture, des téléphones portables et une smartwatch ont été saisis sur le bateau, qui est soupçonné d'avoir été volé. L'embarcation avait une immatriculation effacée.

Le téléphone portable en possession de Miguel était doté d'un système GPS. Le Dornier a été sollicité pour une inspection aérienne. Une fois que le navire censé effectuer la livraison a été repéré, le navire Barracuda a également été mis à contribution. Après 14 heures de navigation, le bateau suspect transportant six Malgaches a pu être intercepté près de St-Brandon, dans des conditions difficiles, après environ deux heures de course-poursuite, en utilisant des fusées éclairantes. Les commandos de la NCG ont réussi à monter à bord du navire dans l'obscurité, malgré une mer agitée. Trois membres des commandos ont été blessés, mais sans gravité. C'est vers 11 heures, hier, que le Barracuda et le navire suspect ont accosté au port. 24 colis, avec des codes inscrits dessus, ont été saisis.

Le patron des Casernes centrales, Anil Kumar Dip, s'est rendu au port pour suivre la situation et s'est adressé à la presse. Il a salué ses troupes ainsi que la coordination extraordinaire qui a eu lieu tout au long de cette opération secrète. «Je suis entièrement satisfait. C'est un travail de longue haleine qui a été accompli. Nous avions des renseignements selon lesquels environ 500 kilos de drogue devaient rentrer dans le pays. Si les trafiquants pensaient que la police baisserait la vigilance pendant la période de festivités, ils se sont lourdement trompés.

Imaginez que cette drogue ait réussi à traverser et à pénétrer le marché mauricien. Quel impact cela aurait-il eu sur notre société ?» Anil Kumar Dip lance un appel en soulignant que la lutte contre la drogue n'est pas seulement le combat de la police, mais de tout le monde. Le chef de la police a également salué le Premier ministre, Pravind Jugnauth, également ministre de l'Intérieur, pour avoir suivi cette opération.

À l'ADSU à présent de prendre le relais pour retracer l'éventuel importateur. Les suspects ont pu jeter quelques colis à la mer. L'huile saisie dans des jerrycans sera aussi examinée pour déterminer s'il s'agit d'huile de cannabis ou non.