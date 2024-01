Maroc: Errachidia - Affluence remarquable dans les bureaux administratifs pour s'inscrire au programme d'aide sociale directe

Errachidia — Depuis le lancement de l'opération d'inscription des familles en situation de précarité au Registre national de la population et au Registre social unifié pour bénéficier de l'aide sociale directe, les services administratifs de la ville d'Errachidia sont pris d'assaut par de nombreux citoyens pour qui ce programme royal est un moyen de sortir de la précarité et d'améliorer le pouvoir d'achat

Le programme d'aide sociale directe, dont le versement de la première tranche a débuté fin décembre 2023, intervient en exécution des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI visant à asseoir un système solide qui assure la protection sociale à de larges franges de citoyens.

Au niveau des caïdats et annexes administratives relevant de la préfecture de la province d'Errachidia, une affluence remarquable de la part des habitants a été enregistrée dans les bureaux administratifs pour bénéficier du programme d'aide sociale directe, qui prévoit plusieurs mesures de soutien comme des allocations familiales ou des aides spécifiques pour les orphelins et les enfants handicapés.

"Les habitants affluent massivement pour s'inscrire au Registre national de la population et au Registre social unifié", a indiqué à cette occasion Abderrahim Hamidi, responsable de la protection sociale à la 5ème annexe administrative d'Errachidia, assurant que les autorités ont mis en place tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir la réussite de cette opération et accompagner les citoyens désirant bénéficier du programme.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hamidi a souligné que plusieurs mesures ont été adoptées pour offrir, aux familles bénéficiaires, toute l'assistance et l'accompagnement nécessaires, outre la facilitation et la simplification des différentes procédures liées à l'inscription au programme d'aide sociale directe.

De leur côté, des bénéficiaires approchés par la MAP ont exprimé leur grande satisfaction de l'accueil et de l'accompagnement au niveau des services administratifs, saluant hautement cette action sociale décidée par SM le Roi Mohammed VI dans le cadre des efforts que le Souverain n'a cessé de consentir pour la consolidation des piliers de l'État social et l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des citoyens.

Le régime d'aide sociale directe, qui intervient en application des Hautes orientations royales contenues dans le discours de SM le Roi Mohammed VI adressé au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature, est un programme national qui vise à améliorer les conditions de vie des familles ayant des enfants en âge scolaire ou en situation de vulnérabilité, et qui ne bénéficient actuellement d'aucune compensation familiale conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le but de soutenir leur pouvoir d'achat.

Ce régime cible des millions de familles ne bénéficiant pas d'allocations familiales, en particulier celles ayant des enfants de moins de 21 ans, ainsi que les familles sans enfants ou ayant des enfants de plus de 21 ans et qui sont en situation vulnérable.

Mobilisant un budget annuel qui passera de 25 milliards de dirhams (MMDH) en 2024 à 29 MMDH en 2026, ce programme va contribuer, notamment à la mise en oeuvre du "revenu de dignité pour les personnes âgées", des "allocations familiales à tous les ménages" et du "soutien à vie aux personnes en situation de handicap".