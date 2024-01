Maroc: Marrakech - Mobilisation exemplaire à l'annexe administrative 'Sidi Ghanem' pour la réussite du Programme d'aide sociale directe

Sidi Ghanem (préfecture de Marrakech) - La réussite de la mise en oeuvre du programme d'aide sociale directe figure au coeur des priorités des autorités locales au niveau de la préfecture de Marrakech, avec à la clé une mobilisation exemplaire et un engagement de taille dans différents caïdats et annexes administratives comme c'est le cas au niveau de l'annexe administrative de Sidi Ghanem.

Cette forte mobilisation des autorités locales et leur interaction immédiate et positive pour que cette initiative Royale puisse se dérouler dans d'excellentes conditions, ont été accompagnées d'un fort engouement de la part des citoyens pour accomplir leur enregistrement au Registre National de la Population (RNP) et le Registre Social Unifié (RSU), dans l'optique pour les citoyens éligibles, de pouvoir bénéficier de cette aide sociale directe, destinée à améliorer leur situation socio-économique et à leur garantir une vie digne.

Une tournée effectuée par une équipe de la MAP au niveau de l'annexe administrative de Sidi Ghanem a permis de constater de visu le degré élevé d'organisation de cette opération notamment, en termes d'orientation des citoyens et leur accompagnement, de vérification de leurs dossiers et documents, et de la facilitation des différentes procédures inhérentes à cette initiative. La finalité étant de permettre à ce chantier à forte portée sociale, humaine et solidaire de se dérouler dans des conditions optimales.

De même, les autorités locales ont veillé à ce que tous les moyens et équipements logistiques ainsi que les ressources humaines soient mobilisées pour la circonstance, de manière à mieux accueillir les citoyens, à répondre à leurs besoins et questionnements et par là, à procéder à leur enrôlement au RNP et au RSU, en toute fluidité. Le tout en application des Hautes Instructions Royales et de l'intérêt tout particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde à cette frange de la société et à lui garantir une vie décente.

En outre, une grande attention a été accordée, en application des directives du ministère de l'Intérieur, à l'aménagement d'espaces adéquats pour cette opération, avec un accent mis sur la mobilisation de toute la logistique nécessaire et la garantie d'une meilleure accessibilité aux citoyens pour qu'ils puissent s'inscrire positivement à cette opération d'enrôlement au Registre National de la Population (RNP) et au Registre Social Unifié (RSU).

Le programme d'aide sociale directe s'inscrit dans le cadre de la Vision Royale relative à la généralisation de la protection sociale, l'un des piliers de l'Etat social qui repose sur l'investissement dans le Capital Humain.

Il s'agit d'une aide sociale directe qui consiste notamment, à octroyer un revenu de dignité pour les personnes âgées, d'allocations familiales pour toutes les familles, et d'un soutien tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap.

Ce programme qui cible les enfants et les familles pauvres et vulnérables représente la deuxième étape du chantier de généralisation de la protection sociale, après la généralisation réussie de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Ce chantier se fixe pour objectif de lutter contre la pauvreté à long terme, à travers un investissement durable dans le capital humain et dans les générations montantes, et à améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables, en élargissant la portée de l'aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens.

Quant à la mise en oeuvre du chantier de l'aide sociale directe, elle nécessitera un budget de 25 milliards de DH au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 milliards de DH annuellement à partir de l'année 2026.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Youssef Ait Azi, cadre au service de la Protection Sociale à l'annexe administrative de Sidi Ghanem, a donné un aperçu global sur l'opération d'enrôlement des citoyens qui s'effectue à travers plusieurs étapes, à commencer par l'enregistrement au Registre National de la Population (RNP), puis l'enrôlement au Registre Social Unifié (RSU), notant que pour bénéficier de l'aide sociale directe, chaque citoyen concerné doit répondre à certains critères bien définis en termes d'éligibilité.

Dans ce sens, il a mis en avant l'importance cruciale de l'aide sociale directe pour les familles en situation de pauvreté et de vulnérabilité, à même de leur permettre de bénéficier à des degrés différents, d'un revenu mensuel et ce, en fonction de la situation de chaque ménage, appelant les citoyens à s'orienter massivement vers les annexes administratives de leurs lieux de résidence pour accomplir leur enregistrement au RNP et au RSU.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires du programme de l'aide sociale directe ont fait part de leur satisfaction de cette appui financier mensuel, à même de leur permettre de mener une vie digne et de subvenir à leurs besoins.

Dans la foulée, ils ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les couches sociales vulnérables afin d'améliorer leur situation socio-économique et leur garantir une vie convenable.

Par la même occasion, ils se sont félicités des conditions excellentes dans lesquelles se déroule cette opération ainsi que de l'accompagnement et des facilités dont ils bénéficient de la part des autorités locales au niveau de l'annexe administrative Sidi Ghanem et ce, en application même de la Vision Royale à la faveur d'une véritable politique de proximité du citoyen et de l'écoute de ses besoins et attentes.