Afrique: Le journaliste Wael Al-Dahdouh adresse ses remerciements au Président Tebboune et au peuple algérien

ALGER, — Le journaliste palestinien travaillant à la chaine d'information Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh a adressé, lundi, ses remerciements et exprimé sa reconnaissance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien pour la solidarité et la sympathie exprimées en permanence à l'égard de la cause palestinienne.

"Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, je vous prie d'agréer, depuis la bande de Ghaza assiégée et combattante, l'expression de mes salutations distinguées et de celles de ceux qui me restent de ma famille, de mes proches et des Palestiniens en général. Je vous remercie, profondément, pour ce geste touchant et pour vos condoléances, votre sympathie et votre solidarité", a déclaré le journaliste palestinien à la Télévision algérienne en réaction au message de condoléances que lui a adressé le Président Tebboune, suite à la mort en martyr dimanche de son fils, Hamza Wael Al-Dahdouh.

Le journaliste palestinien n'a pas manqué de saluer les efforts consentis par le président de la République et le peuple algérien, priant "Allah de guider vos pas et tous les efforts que vous consentez en faveur du peuple palestinien. Qu'Allah vous agrée et vous réserve le meilleur. J'adresse, à travers vous, mes salutations au cher peuple algérien".

"Nous avons grandi en Palestine avec l'idée que les peuples algérien et palestinien étaient un seul peuple et qu'ils portaient l'étendard de la même cause", a-t-il ajouté, exprimant son voeu de pouvoir un jour rencontrer les Algériens dans de meilleures conditions, à Al-Qods une fois libérée.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait adressé un message de condoléances au journaliste palestinien, Wael Al-Dahdouh, et à sa famille, suite à l'assassinat de son fils, Hamza Wael Al-Dahdouh qui était accompagné d'un autre jeune journaliste, Mustafa Thuraya, tous deux ciblés par une frappe des forces sionistes sur leur véhicule dans la région d'Al-Mawasi, dans l'ouest de Khan Younes à Ghaza.