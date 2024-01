Maroc: Oujda - 90 enfants souffrant de fentes labio-palatines bénéficient de l'Opération Smile

Oujda — Quelque 90 enfants souffrant de fentes labio-palatine bénéficient d'une mission humanitaire chirurgicale organisée, du 10 au 12 janvier courant, à l'hôpital Al Farabi d'Oujda.

Initiée par l'Association "Opération Smile Morocco", sous la Présidence d'Honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem, et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette initiative humanitaire s'assigne pour objectif de redonner espoir aux parents des enfants souffrant de malformations faciales et de les aider à retrouver le sourire.

Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente de l'Opération Smile MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord), Fouzia Jbara Mahmoudi, a indiqué que cette campagne médicale humanitaire est menée avec le concours d'une équipe médicale composée de professionnels de la santé et bénévoles, qui sont hautement qualifiés dans plusieurs spécialités, et venant principalement du Maroc et de 12 autres pays différents.

"Plus de 13.230 enfants ont bénéficié des interventions chirurgicales gratuites et sûres, et ce grâce à l'engagement indéfectible de nos bénévoles à nos côtés, leurs compétences, leur dévouement, leur savoir-faire, et leur altruisme" a-t-elle dit.

Opération Smile Morocco, a fourni des soins chirurgicaux à titre gracieux à plus de 12.800 enfants ainsi que des milliers de consultations et un suivi chirurgical, dentaire, orthodontique, psychologique, orthophonique, orthognathique et en ORL. L'Association a également contribué à la formation de centaines de volontaires médicaux dans le domaine de la chirurgie des fentes, l'anesthésie, la dentisterie, et l'infirmerie.