Sénégal: M. Bensaid prend part à Fatick à l'ouverture officielle de la 12è édition du Festival national des Arts et cultures (FESNAC)

Fatick (Sénégal) — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a pris part, lundi soir à Fatick, au Sénégal, à la cérémonie d'ouverture officielle de la 12-ème édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC) dont le Maroc est pays invité d'honneur cette année.

La cérémonie, qui a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Maroc et du Sénégal, a été présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, en présence notamment du ministre sénégalais de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal, M. Aliou Sow, de membres du gouvernement du Sénégal, de représentants du Corps diplomatique accrédité à Dakar, dont l'Ambassadeur de SM le Roi, M. Hassan Naciri, et des membres de la délégation marocaine accompagnant, M. Mehdi Bensaid.

Y ont pris part également la Première Dame Marième Faye Sall, et le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba et le ministre gambien de la Culture, Hamat Ba ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires.

L'évènement placé sous le thème général "Macky, les arts et le patrimoine" se poursuivra jusqu'au 12 janvier.

L'ouverture officielle de ce 12-ème festival des arts et de la culture a été précédée du démarrage des activités du village du FESNAC avec la coupure du ruban par les ministres de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal Aliou Sow et son homologue marocain, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que par le Directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Ibn Mohamed Al Malik.

Plusieurs acteurs culturels venant des 14 régions du Sénégal, soit quarante participants artistiques par région, ainsi que des groupes venus du Maroc, ont animé la cérémonie d'ouverture organisée au stade Massène Sène de Fatick.

De nombreux autres pays sont également représentés à cet événement par leurs ministres de la Culture ou par leurs ambassadeurs à Dakar.

Un livre intitulé « Les Mélanges », retraçant la vie et l'oeuvre du chef de l'Etat, Macky Sall, a été présenté au public en marge de cet événement.

Le Festival national des arts et cultures est organisé au rythme du "Ndawrabine" et du "Gumbé" (danses traditionnelles) avec la communauté Léboue qui est aussi invitée d'honneur.

Au programme de cette manifestation culturelle figurent notamment un Salon national du livre, des conférences sur la culture, un colloque axé sur le thème "les politiques culturelles au Sénégal: acquis et défis", un atelier intitulé "Regards croisés sur littérature et construction citoyenne", ainsi que des rencontres d'auteurs sénégalais avec le public.

La ville de Kaffrine a accueilli la onzième édition du Fesnac du 21 au 28 janvier 2023.

Le Fesnac mis en place depuis 1996 a été une recommandation forte du colloque sur les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise tenue en 1994 à Kaolack, à l'initiative du président de la République, Abdou Diouf (1981-2000). Le premier festival national des arts et de la culture a été organisé pour la première fois à Thiès en 1997. Il a été ensuite tenu dans les régions de Dakar (1999), à Ziguinchor (2001 et 2003), Tambacounda (2005), Saint-Louis (2007 et 2012), Louga (2017) et à Kolda (2018).

Le FESNAC met en exergue les cultures locales et les vécus ethnoculturels des différentes parties de la nation sénégalaise.