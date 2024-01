Afrique: CAN 2023 / Amical Sénégal - Niger (1-0) - Une der poussive pour les Lions

L'équipe du Sénégal a remporté son dernier match de préparation à la CAN en dominant hier, lundi, au stade Abdoulaye Wade, celle du Niger. Le Mena a tenu la dragée haute aux Lions avant de céder à l'ultime minute du match sur un but de Formose Mendy.

Un court succès certes bon pour la confiance, mais assez poussif et plein d'enseignements pour les championnats d'Afrique en titre. Et cela, à quelques jours du derby contre les Scorpions de la Gambie, son premier match à la CAN en Côte d'Ivoire.

Le Sénégal a réussi ce lundi 8 mars au stade Abdoulaye Wade son dernier test en direction de la Coupe d'Afrique des nations qui démarre dans quelques jours en Côte d'Ivoire. Les Lions se sont imposés devant le Ména du Niger sur la marque de 1 à 0. Un résultat étriqué qui reflète la physionomie d'un match très disputé dans lequel les Lions ont toutes les peines pour venir à bout d'un adversaire accrocheur et joueur.

A l'absence de Sadio Mané, la bande à Koulibaly a semblé maitriser son sujet avec un jeu offensif mené autour du milieu de terrain Pape Guèye et surtout impulsé sur le front de l'attaque par Ismaila Sarr et par le piston gauche Ismaïl Jacobs.

Après une tête manquée d'Abdou Diallo, le latéral monégasque s'offre la première grosse occasion sur un tir tendu sur le petit filet. Malgré la possession et les opportunités, les Lions éprouveront moult difficultés pour contourner le bloc adverse devant l'impact physique que l'adversaire va donner à son jeu.

%

Le Mena du Niger, parvient même sur ses bonnes sorties de balles à mettre en danger la défense sénégalaise comme sur cette occasion qui obligera Edouard Mendy à sortir et à écarter la menace. Sur une dernière, Abdou Diallo passe à deux doigts d'ouvrir la marque sur un gros cafouillage sur la ligne de but (45e minute).

Au retour des vestiaires, le sélectionneur Cissé opère un changement en rappelant sur le banc le gardien Edouard Mendy ainsi que la paire défensive Koulibaly-Moussa Niakhaté et son défenseur Ismaïla Jacobs. Ils sont remplacés poste par poste par le gardien Mory Diaw, la paire Kouyaté-Abdoulaye Seck et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.

Ce turn-over se poursuit avec les remplacements du milieu de terrain Pape Guèye au profit de Pathé Ciss. Le défenseur Formose Mendy supplée au milieu de terrain Krépin Diatta qui a évolué comme piston droit alors que l'attaquant Illiman Ndiaye cédait sa place à l'attaquant Abdallah Sima. Avec cette nouvelle disposition qui ressemble à un 4-3-3, le Sénégal a pu trouver plus d'allant et se procure de bonnes occasions de trouver finalement la faille.

A l'image de ce centre et cette tête de Abdou Diallo, pas trop appuyée pour tromper le portier (83e minute). Nicolas Jackson, lancé en attaque à la place de Habib Diallo, sera encore moins en réussite après un centre millimétré de Abdoulaye Niakhaté Ndiaye suivi d'une tête décroisée (86e).

La délivrance venue de Formose Mendy

Il a fallu attendre les arrêts de jeu, au moment où le public ne s'y attendait plus, pour que le Sénégal trouve l'ouverture sur une action bien combinée que Formose Mendy, en pleine surface, parviendra à conclure en glissant le ballon au fond des filets (98e).

Le but de la délivrance qui permet au Sénégal de terminer la préparation sur une bonne note. Cette rencontre n'en renferme pas moins des enseignements notables pour le sélectionneur Aliou Cissé qui, on le sait, cherche à avoir plus de certitudes en direction de son premier match en Coupe d'Afrique contre les Scorpions de la Gambie. Les Lions, on le rappelle, s'envolent ce mardi soir en direction de la Côte d'Ivoire. Ce, après avoir reçu dans la matinée au Palais présidentiel, le drapeau national des mains du Chef de l'État Macky Sall.