Afrique: Presse Sportive - Lancement « du Prix AIPS/Afrique »

Dans le cadre de la reconnaissance à l'excellence au sein du journalisme africain, l'Association Internationale de la Presse Sportive, Section Afrique (AIPS/Afrique) en collaboration avec Africa Global Logistics (AGL) annonce le lancement de la première édition du «PRIX AIPS Afrique». Ce concours ouvert aux articles (presse écrite, radio, télévision et web) en français, anglais, arabe et portugais, jusqu'au 15 janvier 2024, est axé sur l'impact économique, social et sociétal dans le sport, et plus particulièrement du football.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l'Association Internationale de la Presse Sportive, Section Afrique en collaboration avec Africa Global Logistics, annonce le lancement du «PRIX AIPS Afrique».

Soutenue par Global Logistics, cette initiative, selon l'AIPS/Afrique « marque une étape majeure dans la reconnaissance de l'excellence au sein du journalisme africain », souligne la source.

« Axé sur l'impact économique, social et sociétal dans le sport, et plus particulièrement du football, ce concours est ouvert aux articles (presse écrite, radio, télévision et web) en français, anglais, arabe et portugais, jusqu'au 15 janvier 2024 et sera soumis à un jury composé d'éminents journalistes ayant marqué d'une empreinte indélébile cette noble profession au sein du continent africain », lit-on dans le même communiqué.

A ce titre, l'AIPS/Afrique signifie que « Les vainqueurs des différents « PRIX AIPS Afrique » recevront en plus d'un trophée, une somme de 1.000.000 F CFA (1500 euros) lors d'une cérémonie autour d'un cocktail prévu le 25 janvier 2024 à Abidjan. L'AIPS/Afrique va honorer par la même occasion des légendes du journalisme pour «services rendus au sport».

%

L'AIPS/Afrique précise par ailleurs, que « les prix vont bien au-delà de la simple reconnaissance du talent journalistique ; ils célèbrent le sport comme un puissant moteur d'inclusion sociale et de cohésion au sein des communautés. Ce partenariat fructueux entre l'AIPS Afrique et AGL symbolise notre engagement commun à enrichir le paysage médiatique africain et à promouvoir des récits transformateurs », indique-t-on le document.

Il faut noter l'AIPS Afrique, ou Association Internationale de la Presse Sportive - Section Afrique, est la branche africaine de l'Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS). Cette organisation regroupe des journalistes sportifs de tout le continent africain. Elle se consacre à la promotion et au développement du journalisme sportif en Afrique.