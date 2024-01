Soudan: Inquiétude face à la prolifération des armes et la guerre qui s'étend

Au Soudan, depuis que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) se sont emparés de l'État d'al-Jazirah, les appels à armer les civils dans les autres États se sont multipliés.

Ce lundi 8 janvier, le gouverneur d'al-Kadarif, situé à l'Est du pays, a appelé la population civile, à Kadarif, à prendre les armes face aux avancées des FSR. Les deux camps de la lutte, les militaires et les paramilitaires qui s'opposent et se disputent le pouvoir depuis le 15 avril, recrutent à un rythme soutenu.

Après s'être emparés de la majeure partie de l'État d'al-Jazirah, les paramilitaires des FSR du général Mohamad Hamdane Daglo continuent leur percée et promettent de conquérir d'autres États mitoyens, au Sud, au Nord et à l'Est du pays. Dans chaque village, ces forces exigent des habitants qu'ils fournissent « des volontaires » pour « protéger leur territoire ». Elles leur remettent des voitures 4x4 et des kalachnikovs. Ces jeunes sont en réalité enrôlés dans les rangs des FSR.

Crainte d'une militarisation du pays

Quant à l'armée soudanaise, elle a lancé une vaste campagne : la résistance populaire armée au Nil Blanc, à Kadarif, au Nord, à Kassala et en mer Rouge. Les gouverneurs de ces États annoncent vouloir former les jeunes au port d'armes et les encouragent à s'engager pour qu'ils « puissent défendre leurs terres, leur honneur et leur famille ». À Soaken, en mer Rouge, le chef des tribus el-Baja pousse lui aussi à l'autodéfense.

Cette course à l'armement auprès des populations fait craindre une militarisation du pays à grande échelle. Les partis civils et surtout la coalition des Forces pour la liberté et le changement multiplient les mises en garde contre la prolifération des armes et appellent les citoyens à ne pas suivre ces campagnes désastreuses qui pourraient pérenniser davantage la guerre.