Algérie: Renforcer les liens de coopération entre l'université et le partenaire économique

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a réaffirmé, lundi à Alger, l'importance de renforcer les liens de coopération entre l'université et le partenaire économique, et ce lors de sa visite, en compagnie du PDG du groupe Saidal, Wassim Kouidri, aux laboratoires "Tamayouz" de l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), pour prendre connaissance de leur rôle dans le soutien aux industries pharmaceutiques.

A l'issue de la visite, M. Baddari a indiqué dans une déclaration à la presse que cette visite "s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à développer la recherche scientifique et à valoriser ses résultats, à travers la consolidation des liens de coopération entre l'université et les partenaires économiques", citant, à cet égard, la coopération existant entre l'USTHB et le groupe Saidal.

Le ministre a souligné que l'université "mène la bataille de la connaissance pour faire progresser le niveau de la recherche scientifique et la mettre au service de l'économie nationale, à travers sa contribution à relever les défis et à trouver des solutions efficaces aux problèmes posés, et ce afin de concrétiser le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

De son côté, M. Kouidri s'est félicité du niveau des recherches scientifiques réalisées par les différentes équipes techniques travaillant dans les laboratoires de l'USTHB, soulignant la possibilité de "valoriser les produits de ces recherches et les exploiter de manière pratique".

%

Dans un autre contexte, en lien avec la directive du Président de la République concernant la prise en charge des étudiants palestiniens en Algérie, M. Baddari a assuré que "les mesures nécessaires ont été prises pour ce faire".

Lors du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, le président de la République avait ordonné au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate, après l'interruption des contacts entre ces étudiants et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés.