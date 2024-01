Algérie: Agriculture - Lancement de la réalisation de 350 centres de proximité de stockage des céréales à partir de mars prochain

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a annoncé, lundi à Alger, le lancement à partir de mars prochain des travaux de réalisation de 350 centres de proximité de stockage des céréales en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays.

Exposant le plan d'action de l'année 2024 pour la relance du secteur de l'Agriculture devant la Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement à l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de son président M. Faris Ziani et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Cherfa a indiqué qu"'il sera procédé à la réalisation de 350 centres de proximité de stockage des céréales pour augmenter les capacités de stockage à 9 millions de tonnes (contre 3,4 millions de tonnes actuellement)". La réalisation de chaque centre, d'une capacité de stockage de 6.000 tonnes, nécessitera un montant de 25 milliards/DA.

"L'opération a été décentralisée au niveau des walis avec la mise à disposition des fonds nécessaires", a-t-il précisé, ajoutant que "tous les dossiers techniques seront envoyés, mi-janvier, dans chaque wilaya pour lancer les travaux de réalisation à partir de mars prochain". "La durée de réalisation est fixée à 08 mois", a fait savoir le ministre.

Concernant le développement de la filière des légumineuses, le ministre a souligné que son département ministériel s'attellera, cette année, à augmenter la surface cultivée à 150.000 hectares en vue de couvrir les besoins nationaux en matière de lentilles et de pois chiche.

Décembre dernier, les prix d'achat des légumineuses ont été revus à la hausse passant de 15.000 Da/Quintal à 20.000 Da/Quintal pour promouvoir la filière, et ce "en application des décisions du Président de la République".

Dans le même sillage, le ministre a affiché la disposition de son ministère à accompagner les propriétaires de surfaces irriguées cultivables et à leur accorder des facilitations.

Il a également rappelé la mise en place d'un système contractuel officiel entre les producteurs des céréales et des légumineuses, l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et les coopératives locales, en vue d'assurer la traçabilité des semences, de la production et le respect du processus technique, avec un suivi continu sur le terrain.

Acquisition de deux millions de doses du vaccin contre la fièvre aphteuse

Concernant les cultures industrielles, M. Cherfa a fait état de la mise en place de nouveaux mécanismes en vue d'appuyer les filières des cultures industrielles, à l'instar du maïs, des plantes oléagineuses et de la betterave sucrière, d'autant plus que le secteur vise à consacrer 45.000 hectares à la culture des plantes oléagineuses durant l'année 2024.

Rappelant l'opération de plantation d'espèces de fruits secs (amande, noix et pistache) et d'argan durant la saison écoulée, le ministre a indiqué que "les préparatifs sont en cours pour lancer une autre saison, à partir du mois d'octobre 2024 pour la plantation de 2,6 millions de plants, à l'instar des variétés d'amande, d'abricot, de pistache, d'argan et de noix à travers 37 wilayas montagneuses, steppiques et sahariennes".

Par ailleurs, un programme est prévu pour le lancement de la plantation d'un million d'oliviers et d'un million de palmiers, à travers des mécanismes d'appui et d'incitation au profit des agriculteurs durant l'année en cours, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-il ajouté Pour la lutte contre la propagation de la fièvre aphteuse, il a été procédé "au lancement, dans le cadre d'une action proactive, de l'opération de vaccination de toute la ressource animalière, avec l'acquisition d'une importante quantité de vaccins, soit près de deux millions de vaccin et sa généralisation à l'ensemble du territoire national", a-t-il dit.

Selon le ministre, "65 % des têtes bovines ont été vaccinées en un temps record (20 jours seulement), avec la programmation de campagnes préventives concernant les maladies contagieuses".

Inauguration d'une unité de production de lait du groupe "Giplait" à Rouiba

Le ministre a évoqué également la mise en place d'"un plan d'urgence" pour relancer la filière des viandes rouges et protéger les troupeaux, saluant les instructions données par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche dernier, concernant la création de laboratoires au niveau des ports et des aéroports, pour s'assurer du respect des normes sanitaires lors de l'importation des viandes.

Concernant la filière lait, le ministre a annoncé l'inauguration d'une unité de production d'une capacité de 1.000.000 de litres/jour, par le groupe Giplait à Rouiba, outre le développement de structures d'élevage pour la production du lait, la révision des mécanismes de soutien de la filière lait cru et l'accompagnement des éleveurs.

Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché en produits agricoles de large consommation, à l'instar de la pomme de terre, l'oignon, l'ail et les viandes, il sera procédé au renforcement des missions des Groupes et Offices sous tutelle dans la constitution de stocks stratégiques, avec l'augmentation de la capacité de couverture du marché à 12 mois, selon le ministre.

Le raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique se poursuivra en coordination avec les secteurs concernés, avec la programmation de plus de 10.000 exploitations agricoles sur une distance dépassant les 9.000 km2 en vue de les raccorder au réseau d'électricité l'année en cours.

D'autre part, le ministère tend à élargir les surfaces irriguées et à concrétiser le programme de réutilisation des eaux épurées dans les stations de traitement et d'épuration en coordination avec le secteur de l'Hydraulique.