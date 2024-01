Algérie: Les acquis obtenus confirment la justesse de l'option choisie par le Président de la République

ALGER — Les performances réalisées ces dernières années dans le cadre de l'édification de la nouvelle Algérie ont confirmé la justesse de l'option choisie par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro.

Selon la revue El Djeïch, "ce qui a été accompli en quatre années, à ces différents niveaux, est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûrs et confiants, dans la mesure où tous les indicateurs et données laissent apparaître, sans le moindre doute, que notre pays se développe rapidement, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, grâce à sa jeunesse qui a fait preuve d'une volonté irréductible".

La revue affirme, dans ce contexte, que "notre pays oeuvrera avec détermination, dans la prochaine étape, à concrétiser les objectifs fixés consistant en une véritable renaissance économique, en imprimant une forte impulsion à l'économie nationale, à travers les programmes de développement stratégique déjà lancés et qui seront renforcés par l'entrée en service du projet de numérisation, à la fin du premier semestre 2024".

Au plan de la politique étrangère, la revue assure que l'Algérie "restera fidèle à ses principes immuables inspirés de sa glorieuse Révolution et des valeurs humanitaires et veillera, durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité, à assurer la défense de l'Afrique et des justes causes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

"Les succès successifs et tangibles obtenus, notamment en termes de restauration de la confiance du peuple algérien en ses institutions constitutionnelles et de préservation de la dignité du citoyen à travers de nombreuses mesures concrètes, la préservation des acquis et l'effort diligent et sincère visant à propulser notre économie nationale, sont une source de fierté et une motivation à faire montre d'attachement infaillible au processus d'édification de l'Algérie nouvelle afin de concrétiser davantage d'acquis et de réalisations en guise de préservation du legs de nos vaillants Chouhada", conclut El Djeïch.