Algérie: Agriculture - Lancement de la 3e opération de recensement général au cours du 1er trimestre de l'année en cours

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a affirmé, lundi à Alger, que le lancement effectif de la 3e opération de recensement général de l'agriculture (RGA) aura lieu au 1er trimestre de l'année en cours, relevant que les données qui seront collectées permettront de définir les politiques publiques aux niveaux local et national et d'améliorer la prise de décision.

La déclaration du ministre est intervenue lors d'une séance d'audition devant la Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de son président Faris Ziani et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, consacrée à la présentation du plan d'action de l'année 2024 pour la relance du secteur.

Le recensement général "est une opération nationale d'envergure", et un outil de collecte des données statistiques exhaustives sur le secteur, a expliqué le ministre, soulignant que les données collectées permettront d'avoir "une meilleure vision du secteur, notamment en ce qui concerne la définition des politiques publiques aux niveaux local et national et l'amélioration du processus de prise de décision".

Il a, par ailleurs, affirmé que son département ministériel s'emploie à assurer l'exploitation optimale du foncier agricole et des investissements structurants dans le Sud, avec la récupération des terres non exploitées, conformément à la réglementation en vigueur, faisant état de la réinsertion des terres récupérées dans les plateformes numériques relevant de l'Office national des terres agricoles (ONTA) et l'Office national de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS).

Il a relevé que ses services avaient pris toutes les mesures nécessaires pour régler le dossier de mise en valeur des terres agricoles d'ici la fin du mois de janvier en cours.

Dans le cadre de la promotion et de l'encouragement de l'investissement structurant dans le Sud, à travers l'activation de l'ODAS, le ministre a fait état d'un portefeuille foncier de plus de 460.000 hectares dédié aux investisseurs, dont plus de 283.000 hectares ont été distribués au profit de 464 investisseurs.

A ce propos, le décret exécutif n 21-432 du 4 novembre 2021 sera modifié en vue d'accélérer la cadence de mise en oeuvre des projets à caractère stratégique sur les grandes superficies, visant à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire les importations, a annoncé le ministre.

Il a dit oeuvrer pour atteindre l'autonomie en huiles, notamment l'huile de table, le coton et les semences, à l'instar des semences de pommes de terre et des céréales.

Concernant la protection et la préservation des ressources biologiques, le ministre a annoncé l'inauguration, cette année, du projet de la banque de gènes, d'une capacité de stockage de 80.000 espèces végétales et races animales, et ce en complément au projet de la banque de semences inaugurée en 2022.

Quant à la protection du patrimoine forestier contre les feux de forêts, M. Cherfa a annoncé qu'il sera question de l'actualisation des mécanismes de suivi et de lutte contre les feux de forêts à travers le recours aux technologies pour la détection précoce des incendies et aux drones.

Pour le ministre, il s'agira également de renforcer les capacités d'intervention en élargissant le parc de camions anti-incendie. A ce propos, il a annoncé l'acquisition de 57 camions supplémentaires en 2024.

Le ministre a fait état d'un programme de prévention contre les feux de forêts concernant l'aménagement de 2.713 km de pistes avant juin 2024 ainsi que l'ouverture de 1.115 hectares de tranchées pare-feu et la réalisation de 37 points d'eau.

Au programme aussi, le développement du barrage vert sur une superficie de 4,7 millions d'hectares dans 13 wilayas (183 communes), a fait savoir M. Cherfa, rappelant que le plan d'action 2023-2030 prévoit la plantation de plus de 130 millions de plants.