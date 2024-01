Algérie: Ouverture prochaine d'une exposition permanente de produits algériens en Côte d'Ivoire

ALGER — Une exposition permanente de produits algériens sera ouverte en Côte d'ivoire les prochaines semaines dans le cadre des efforts de promotion des produits nationaux et de renforcement des exportations en Afrique de l'Ouest, a annoncé lundi à Alger le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

L'annonce a été faite à l'ouverture d'une Journée d'information sur la loi de finances 2024 en direction des opérateurs économiques, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du président de la CACI, Kamel Hamani, et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Le ministre a invité les opérateurs économiques à participer à ces expositions permanentes, qui se veulent des plateformes de promotion et de distribution à la disposition des exportateurs, a-t-il dit, les incitant également à "participer activement" aux expositions et autres événements économiques que "l'Algérie compte organiser à l'étranger".

Le ministre a salué, dans ce contexte, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de rouvrir le Fonds spécial pour la promotion des exportations à l'effet d'accompagner les exportateurs à travers la prise en charge d'une partie des frais de transport et des frais d'inscription des entreprises aux expositions à l'étranger.

Il a fait savoir que le ministère s'attelait à l'actualisation des décrets exécutifs liés à ce Fonds spécial en droite ligne avec les attentes des exportateurs afin de les inciter à investir les marchés étrangers.

Concernant la loi de finances 2024, le ministre a indiqué qu'elle "augure d'une année économique par excellence à tous les niveaux", mettant en avant les mesures et les avantages fiscaux contenus dans cette loi pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens, soutenir l'investissement et l'économie nationale et préserver le tissu économique par le soutien aux petites et moyennes entreprises et aux start-up.

M. Zitouni a également salué la décision donnant à l'organisme chargé d'inscrire les personnes morales et physiques dans le fichier national des fraudeurs, la possibilité de lever temporairement l'interdiction sur les opérations de commerce extérieur au profit des opérateurs ayant entamé des opérations de commerce extérieur (import-export) avant leur inscription dans ce fichier, et ce, "afin de lever les entraves rencontrées par les opérateurs économiques".

Numérisation des procédures de passation des marchés publics

Pour sa part, M. Faid a souligné, dans son allocution, l'importance des mesures prévues dans la loi de finances, soulignant l'attachement de son département à contribuer efficacement à la concrétisation de la numérisation globale.

Rappelant les chantiers ouverts par son secteur à cet effet, le ministre a notamment cité la création d'une plateforme dédiée à la passation des marchés publics, qui permet, a-t-il expliqué, la publication d'avis d'appels à la concurrence par les services contractants et l'échange et la diffusion d'informations liées aux marchés publics, avec la possibilité pour les opérateurs économiques de télécharger gratuitement les différents cahiers des charges.

De son côté, M. Hamani a fait savoir que l'Algérie connaissait le "démarrage encourageant" d'un nouveau modèle économique grâce notamment, a-t-il dit, au programme de relance économique lancé par le président de la République et aux "mégaprojets qui devraient booster le développement économique".

Estimant que les dispositions et mesures prévues dans la loi de finances 2024 font l'équilibre entre le soutien économique et le développement social, notamment en ce qui concerne la suppression de certaines taxes, le président de la CACI a affirmé que la réouverture du Fonds spécial pour la promotion des exportations constituait un acquis supplémentaire pour les exportateurs.

Le président du CREA a, quant à lui, estimé que "2024 sera l'année de la réussite économique pour notre pays", se félicitant de la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), de l'élargissement de l'exonération de la taxe foncière en faveur des programmes de soutien à l'emploi, dans le cas des projets autofinancés, ainsi que des autres avantages fiscaux introduits.

Ces mesures permettront d'alléger le fardeau des entreprises, leur permettant ainsi de se développer davantage et d'être plus compétitives, s'est-il réjouit, saluant également les mesures visant la préservation du pouvoir d'achat des citoyens.

Lors de cette Journée d'information, des directeurs centraux des Directions générales des Douanes, des Impôts et du Budget et de la Banque d'Algérie ont informé les opérateurs économiques des nouvelles mesures prévues dans la loi de finances 2024 en matière de législation fiscale et d'incitation à l'investissement.