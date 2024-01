Sénégal: Bambey/Construction de la maison de l'étudiant mbourois - Cheikh Issa Sall invite les étudiants au respect des études

Le maire de la commune de Mbour a procédé ce dimanche à l'inauguration de la maison de l'étudiant Mbourois à Bambey. Cheikh Issa Sall déclare : « le département de Mbour doit être là où il y aura la plus grande concentration de cadres au km carré. Pour y arriver, nous avons l'obligation d'accompagner l'éducation en général mais surtout d'accompagner nos étudiants en particulier.

Nous avons suivi les conditions dans lesquelles vous vous êtes installés ici, le courage avec lequel vous vous êtes maintenu et l'ambition avec laquelle vous poursuivez vos études. Demain, le monde sera dans une concurrence terrible où seul le savoir permettra à une nation de devancer une autre. Nous sommes dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de prendre le pas sur l'intelligence humaine.

Le premier levier sur lequel on doit s'appuyer pour l'émergence de notre département, c'est le savoir, le savoir faire et le savoir être. C'est pour cela que nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les étudiants ressortissants de Mbour dans toutes les universités du Sénégal ». Et il poursuit : « la construction de la maison de l'étudiant n'est qu'un point sur plusieurs qu'on doit réaliser pendant les 5 ans qu'on doit passer à la tête de la municipalité. Nous allons poursuivre cette action en réalisant d'autres niveaux sur ce bâtiment qui est prévu pour être un immeuble R+3 ».

.Et de rappeler que « des le 18 de ce mois, nous allons démarrer les travaux pour la construction de la maison de l'étudiant Mbourois à Saint-Louis. Nous allons poursuivre ces actions dans toutes les universités du Sénégal ». Le maire de Mbour invite enfin les étudiants au respect de leurs études.

Pour le Président de l'Amicale des étudiants ressortissants de Mbour, « C'est une première de l'histoire de l'amicale ». Et Samesidine Sane de poursuivre : «Si le maire construit une maison de ce genre, nous ne ferons que le remercier du fond du cœur. Il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. C'est l'aspect social et l'aspect pédagogique». Et d'indiquer dans la foulée que « cette construction de la maison est accompagnée d'une dotation de 60 matelas, d'une subvention d'un million, d'une boîte à pharmacie d'une valeur de 100000 F CFA et de poubelles ».