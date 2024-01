Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver » du révérend pasteur Ambendzé

Sous le titre « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver », l'ouvrage du révérend pasteur Gustave Ambendzé, disponible dans les librairies et bibliothèques, conte, au-delà de son appel et sa relation privilégiée avec Dieu, les péripéties qui jonchent le chemin de toute personne promue.

C'est devant des collègues serviteurs de Dieu, pasteurs et évêques, que le révérend pasteur de l'Armée de victoire ( église du centre-ville de Brazzaville), Gustave Ambendzé, a présenté son tout premier ouvrage. Dans les 78 pages de ce livre paru aux éditions Teruah, à Brazzaville, préfacé par le directeur général de cette maison d'édition, Pitchou Bouyi, l'auteur parle de son aventure pastorale depuis les origines.

Ce livre, tel que le comprendra le lecteur, est une source d'inspiration du Seigneur qui ordonna au révérend pasteur Gustave Ambendzé de la matérialiser dans les faits pour que le monde puisse appréhender le message qui s'y trouve et en faire bon usage. Il s'agit, en effet, de prendre de la hauteur dans le vécu quotidien, de suivre la ligne tracée qui sert de guide irréfutable pour ceux qui aspirent au commandement, grâce aux valeurs intrinsèques et la suprématie dans tous les domaines.

Dans « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver », l'auteur ressasse les éléments de bonne conduite une fois promu, car lit-on, « monter c'est gagner une promotion en dépit des mauvaises langues ». Aussi découvre-t-on dans ce livre que « la promotion est toujours mal accueillie par ceux qui sont accros au doute et contre l'élévation de ceux qui sont de leurs entourages ».

La réalité contée dans cet ouvrage étant celle vécue par la plupart de ceux qui assistaient à la présentation du livre, la joie a été au rendez-vous dans la salle. Les hommes d'église se sont tour à tour exprimés autour des questions naturelles, surnaturelles et spirituelles. En fait, cette littérature aux allures prophétiques a émerveillé l'assistance.

« La plume a coulé », s'est écrié l'évêque Rock Ndinga qui, d'une voix mélancolique, a fait la critique de cet ouvrage, laissant pontoise et émue l'assistance. « Cette inspiration qui a motivé l'auteur à rendre disponible cet ouvrage est un signal fort qui annonce d'autres parutions. Car, nous constatons que l'auteur s'est jeté dans sa première aventure de l'écriture. En écrivant ce livre, Gustave Ambendzé attire avec force l'attention de ceux dont le Seigneur, dans son plan divin, décidera de leurs accensions à des postes de responsabilités dans les domaines de la vie », a dit le critique.

En résumé, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver » booste de nouveaux comportements de ceux qui rêvent de l'imposition de la main du Seigneur, afin d'aérer leur vie et satisfaire à leurs attentes pour exaucer leurs prières. Il est aussi dit que « la promotion est un concept qui oblige le changement de comportement et de se départir des sentiers battus ». Cet ouvrage est une interpellation pour tout le monde, surtout pour les chrétiens dans la mesure où il révolutionne la vie spirituelle des croyants.

Pour l'histoire, Gustave Ambendzé est issu d'une famille baptiste. Il reçut le Seigneur à 14 ans, au sein de l'Eglise évangélique du Congo, avant d'intégrer le ministère du combat spirituel en 1994. Depuis 1999, il fait partie de la communauté chrétienne Armée de victoire, dont il est le coordonnateur de Brazzaville et pasteur responsable de l'église du centre-ville, sous la férule de l'archevêque Kutino Fernando.