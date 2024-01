Congo-Brazzaville: Jumelage Reims-Brazzaville - Trois questions au Dr Julienne Mackonguy Mouassiposso

interview

Le Dr Julienne Mackonguy Mouassiposso, présidente du Comité de jumelage Reims-Brazzaville, répond aux questions de la rédaction des Dépêches de Brazzaville sur les relations entre les deux villes. Interview.

Comment vivez-vous la période des inondations à Brazzaville, ville jumelée avec Reims depuis le 5 juillet 1961 ?

Reims et Brazzaville s'apprêtent à célébrer leur soixante-troisième anniversaire de jumelage. Les deux communes sont liées par une amitié durable qui permet de développer au fil des années un champ d'action pluridisciplinaire avec des liens de rapprochement, non pas seulement des villes, mais également entre leurs habitants. C'est pour toutes ces raisons que depuis Reims, voir ces images d'inondations occasionnées par les crues des pluies torrentielles à Brazzaville nous brise le cœur.

Pour l'instant, c'est avec un sentiment d'impuissance que nous faisons face à la vulnérabilité de notre ville jumelle qui subit, comme dans toutes les villes africaines modernes, les méfaits de la densification et des constructions qui s'approchent de plus en plus des zones à risque. Nous constatons malheureusement que les inondations à travers le monde deviennent l'une des catastrophes naturelles les plus fréquentes. Le Comité de jumelage Reims-Brazzaville reste tout de même en alerte pour apporter ses actions de solidarité éventuelles comme nous l'avons fait lors des déflagrations survenues le 4 mars 2012 au régiment blindé à Mpila, ayant détruit des milliers d'habitations.

Avez-vous un bilan des actions de solidarité déjà menées par le Comité en faveur des Brazzavillois ?

Après une longue période d'hibernation, le 19 février 2005, le serment de jumelage a été réactivé par Jean-Louis Schneiter, maire de Reims, et Hugues Ngouélondélé, ancien député maire de Brazzaville. Depuis cette dernière date, le Comité de jumelage a été chargé d'animer plus efficacement les relations entre les deux villes. Puisque c'est d'actualité, rappelons que nous avons été présents lors du drame de Mpila, à Brazzaville, en 2012.

Par la suite, nous avons procédé au rapprochement mutuel des élus de Reims et ceux de Brazzaville. À chaque occasion, nous avons mené des actions de solidarité. Par exemple, le Comité a fait des dons de matériel médical ainsi que de livres et kits de formation du personnel médical. Il a apporté son soutien aux orphelinats parrainés à Brazzaville (réfection des locaux, assainissement, aide à la formation, soutien scolaire et médical ...). Nous avons organisé des concerts gospel et des conférences mémorielles en souvenir de Brazzaville, capitale de la France libre.

Quelles sont les activités prévues pour cette année ?

Nous avons suivi le message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, ayant décrété 2024, "Année de la jeunesse". Par pure coïncidence, le Comité a prévu pour cette année plusieurs actions dont le rapprochement entre un collège de Brazzaville et celui de Reims, afin de faciliter les échanges entre enseignants et élèves des deux établissements.

Nous disposons d'un container de matériel médical en cours de préparation de colisage pour un envoi au cours de l'année. Nous travaillons également sur un projet d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable pour Brazzaville. Comme évoqué au début de l'interview, nous recherchons des voies et des moyens pour apporter notre solidarité aux sinistrés à la suite des inondations à Brazzaville.