Tunisie: Amical | L'équipe de Tunisie est loin de son niveau habituel - Percussion, mon doux souci !

Méconnaissable, l'équipe de Tunisie, qui a sorti une bien meilleure deuxième mi-temps avec en prime quelques bonnes occasions de scorer, était, malgré tous les efforts fournis, bien loin de son niveau habituel. Toutefois, en effectuant les réglages nécessaires, en attaque notamment, notre team national est capable de revenir à son meilleur niveau.

Il y a presque un an, précisément le 16 janvier 2022, l'équipe de Tunisie a remporté une large victoire devant la Mauritanie sur le score sans appel de 4-0, en match comptant pour les éliminatoires de la CAN. Le match précédent, toujours dans le cadre de ces éliminatoires, notre team national a infligé une correction au même adversaire (5-1).

Au vu des deux dernières confrontations contre la Mauritanie, on s'attendait à ce que l'équipe de Tunisie remporte samedi, comme à l'accoutumée, une large victoire face à un adversaire qui, sur le papier, se présentait comme étant largement à la portée des nôtres.

Sauf que, depuis un an, les choses ont bien changé chez les Mourabitounes. En mars dernier, le Franco-Comorien Amir Abdou a été nommé à la tête de la sélection mauritanienne et a réussi en l'espace de quelques mois à donner un cachet de jeu à la Mauritanie. Une sélection qu'il a qualifiée aussi à la phase finale de la CAN. Et un outsider joue forcément selon ses propres moyens en évitant dans un premier lieu de concéder de lourdes défaites, à même de piéger un adversaire plus fort, en l'obligeant à partager les points. Et c'est ce que Amir Abdou a réussi à imposer à Jalel Kadri en optant pour un schéma tactique des plus classiques : opter pour le bloc bas en créant le surnombre dans sa zone de réparation afin de réduire considérablement les espaces aux attaquants. Une tactique bien réussie puisque nos attaquants ont eu un mal fou à aller jusqu'au bout de leurs actions. Une balle souvent perdue dans les 30 derniers mètres grâce au pressing haut opéré par les défenseurs mauritaniens.

Par ailleurs, le sélectionneur mauritanien s'est dit satisfait de la prestation des siens. Pour lui, le match test contre la Tunisie a été positif car les objectifs escomptés ont été atteints : bien défendre jusqu'au bout face à un adversaire beaucoup plus fort.

L'attaque, notre faiblesse...

Samedi dernier, l'attaque a constitué le maillon faible du dispositif de jeu de la Tunisie. Pourtant, ce n'était pas la faute à Haythem Jouini, Bassem Srarfi, Ali Abdi ou même Yassine Meriah qui est monté lui aussi en attaque en fin de match pour voir sa frappe passer légèrement à côté du poteau mauritanien.

Notre attaque a constitué donc le point faible sur un détail et pas le moindre : l'efficacité. Nos attaquants ont tout essayé contre la Mauritanie en variant le jeu, en long et en large, et avec des accélérations sur les couloirs, en plus de l'arme des balles arrêtées, sur corner notamment, ils n'ont pas réussi à déverrouiller une défense mauritanienne solide et appliquée.

La percussion dans les 30 derniers mètres, notamment face à un adversaire qui joue le bloc bas : voilà un réglage sur lequel le sélectionneur national doit travailler cette semaine. C'est ce qui a terriblement fait défaut à notre team national, samedi contre la Mauritanie.

Un autre détail et pas des moindres : la condition physique. Bon nombre de nos joueurs ont manqué de souffle, aussi bien ceux qui évoluent en Tunisie que ceux qui jouent dans les autres championnats. Or, dans ce tournoi continental, si nos adversaires ont un point fort commun, c'est bel et bien la condition athlétique de leurs joueurs.