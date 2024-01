Tunisie: Valorisation des clubs tunisiens - L'EST en pole position

Avec une cote estimée à 61 millions de dinars, l'EST tient le leadership avec également 4 joueurs présents au Top 10 des joueurs les mieux cotés.

Après les sélections africaines et, bien sûr, notre sélection, on s'appuiera sur les chiffres du fameux site «Transfermarkt» pour monnayer notre championnat, c'est-à-dire clubs et joueurs. On a déjà rapporté que le championnat en termes de valorisation marchande (estimation du marché de la valeur des joueurs à un instant donné) ne se porte pas si mal que cela malgré les critiques. Avec une valeur totale de 326 millions de dinars, soit le 4e championnat en Afrique, le championnat tunisien peut compter sur une pléiade de joueurs qui valent assez bien sur le marché des transferts. Ce n'est pas un championnat qui peut exporter des stars estimées à des valeurs élevées, mais il compte quelques joueurs dont la valeur marchande dépasse la barre d'un million d'euros (3,4 millions de dinars). Certes, les écarts sont conséquents entre clubs et aussi entre joueurs, mais grosso modo, notre championnat a une cote respectable sur le plan valeur des 470 joueurs inscrits en Ligue 1 (dont 81 joueurs étrangers).

Parlons valeur des clubs pour dire que l'EST est leader avec une valeur de 61 millions de dinars, suivie de l'ESS avec 38 millions, du CA (36,6), de l'USM (35), du ST (31,2), du CSS (31), de l'USBG (16,2), du CAB (14,7), de l'OB (13,26), de l'UST (11,15), de l'ASS (10,5), de l'ESM (10), de l'ASM (10) et d'EGSG (7,2). L'écart est assez considérable entre les clubs tunisiens. La valeur marchande de l'EST, de l'ESS, du CA et de l'USM représente un peu plus de la moitié de la valeur du championnat. Ça s'explique par la richesse relative de leurs effectifs et de la présence de plusieurs joueurs étrangers notamment, «commercialisables» sur le marché des transferts. Sans oublier cette disparité entre les clubs du haut du tableau, d'une part, et ceux du bas du tableau, d'autre part. Par exemple, la valeur agrégée de l'OB, l'UST, l'ASS, l'ESM, l'ASM et EGSGafsa égalise ou dépasse de peu celle de l'EST seule !

Meriah, le mieux coté

Sur le plan valeur marchande individuelle, c'est le «Sang et Or» Yassine Meriah qui s'installe en pole position avec 6,12 millions de dinars, suivi de Tougaï (5,1), Traoré (4,76) Alaâ Ghram (4), Bechir Ben Saïd (3,4), Fayçal Manaï (3,4) Gacha (3,2), Mbé (3,2), Abid (2,9) et Tka (2,7). Si on descend en bas du classement, les montants baissent, avec une remarque: les joueurs de l'EST et de l'ESS et à degré moindre ceux de l'USM et du ST forment le top 20.