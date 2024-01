Tunisie: Lauréates nominées par l'association RECONNECTT - Six Tunisiennes se distinguent dans le monde des sciences et des technologies

Des compétences féminines qui se sont distinguées dans des domaines de pointe. Elles font honneur à la Tunisie et inspirent les générations futures

Les Tunisiennes et les Tunisiens se sont toujours distingués pour hisser haut l'étendard national dans les domaines où ils exercent: sciences, technologies, lettres, arts, sociologie, sport...

Confirmant les ondes positives dégagées en ce début d'année 2024, l'association tunisienne Reconnectt, basée en France et regroupant les compétences tunisiennes hautement qualifiées du monde entier, vient de procéder à la nomination de six femmes comme «lauréates en technologie pour l'année 2023», et ce sur la base de leurs carrières professionnelles, leurs publications scientifiques et leur engagement pour la Tunisie.

Leurs domaines de spécialisation sont à la pointe des technologies de précision, en l'occurrence la télédétection terrestre et planétaire, l'analyse spatiale, la gestion des ressources en eau et les technologies des systèmes multi-agents et leurs applications.

Ces nouvelles distinctions viennent conforter les hautes compétences nationales et leur rayonnement au sein des institutions universitaires et académiques les plus avancées aussi bien aux Etats-Unis d'Amérique, en Allemagne qu'en Tunisie.

Quant aux activités et spécialités choisies, on mentionne l'espace, l'énergie, la robotique, le contrôle et l'optimisation, les technologies, sachant que les choix de ces sommités ont été arrêtés, après sélections, suite à un vote effectué par les membres actifs de l'association et ses ambassadeurs à travers le monde...

%

Un prix Smart 50 qui récompense les projets intelligents à l'échelle mondiale

Vu l'importance de l'événement et le haut niveau des «lauréates, il est utile de jeter un coup d'oeil sur les cursus de ces femmes qui ont pour points communs la distinction et l'excellence.

Il s'agit, d'abord de Rym Zalila Wenkstern (professeure d'informatique et directrice du Centre pour la mobilité intelligente et du Laboratoire de recherche appliquée Smart Cities à l'Université de Dallas, Texas, Etats-Unis)

Titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université d'Ottawa, Canada, et d'un doctorat en informatique de l'Université de Tunis, elle est la fondatrice et directrice de l'UT Dallas Center for Smart Mobility (Cosmo), un centre chargé de fournir des solutions avancées pour les technologies de véhicules intelligents et les infrastructures de transport en vue d'améliorer la sécurité, de réduire les émissions et d'améliorer la mobilité.

Elle est également directrice du laboratoire des systèmes multi-agents et de visualisation, ce qui lui a permis de siéger au sein de plusieurs comités d'organisation de conférences internationales et à de nombreux comités de programme.

Les recherches du Dr Zalila-Wenkstern sur les systèmes de transport intelligents ont reçu un prix Smart 50, qui récompense chaque année les projets intelligents à l'échelle mondiale les plus innovants et les plus influents, sans oublier qu'elle a été récompensée à deux reprises pour sa contribution exceptionnelle au Département d'informatique. Elle a reçu à deux reprises le prix d'excellence en enseignement de l'école Erik Jonsson.

Zohra Lili Chabaane est professeure en génie rural des eaux et forêts à l'Institut national de l'agriculture de Tunisie (Inat), titulaire du double master et ingénieur de l'Inat et de l'Ensa-Rennes. Elle a rejoint l'Institut national agronomique tunisien (Université de Carthage) depuis 1997 où elle est chargée des cours de «Télédétection, SIG, analyse spatiale et gestion des ressources en eau».

Elle est, également, experte et spécialisée en télédétection, SIG et analyse spatiale pour la gestion des ressources en eau. Elle a été impliquée dans plus de 32 projets internationaux (H2020, Prima, Eranetmed, UE FP6, UE FP7, ANR, AUF, Acdi, PHC Maghreb, Tempus, Erasmus+, OMJ, ...) et en a coordonné certains.

Donner les bons exemples aux jeunes générations à travers ces femmes inspirantes

Dr Senda Ajroud-Driss, spécialiste en médecine neuromusculaire à Chicago, Illinois compte 28 ans d'expérience. Diplômée de la faculté de Médecine de Tunis en 1996, elle a effectué une résidence à l'hôpital et Système de Santé de l'Université de l'Illinois, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience dans le traitement d'affections telles que la maladie de la corne antérieure et la sclérose latérale amyotrophique (SLA), entre autres affections, à des fréquences variables.

Olfa Khélia Boubaker est professeure en ingénierie des systèmes de contrôle et robotique, responsable d'un laboratoire de recherche : énergie, robotique, contrôle & optimisation (Erco) à l'Institut national des sciences appliquées et de technologie-Insat, Université de Carthage, Tunisie). Elle est autrice de plusieurs articles scientifiques et encadrante de bon nombre de thèses de doctorat

Amira Romani est la première vice-présidente chez Global innovation & Technology/ Siemens Healthineers, Allemagne), alors qu'Inès Fenni est professeure et chercheuse spécialisée dans les sciences de l'espace au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, Pasadena, (Canada et USA).

Cette initiative prise par Reconnectt est louable à plus d'un titre. Elle vient de faire connaître ces compétences féminines au grand public, tout en valorisant le capital humain en Tunisie et dans le monde, en donnant les bons exemples aux jeunes générations à travers ces femmes inspirantes. Une action à saluer...