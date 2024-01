Angola: Des artistes angolais honorés à l'occasion de la Journée nationale de la culture

Talatona — La remise des certificats de mérite aux professionnels des arts, aux employés du ministère de la Culture et du Tourisme et la présentation du projet culturel "Mbanza Yetu - le Pays au Palais de Fer" ont marqué les célébrations de la Journée nationale de la Culture.

Un groupe de 32 créateurs d'art ont été honorés pour leur contribution à la culture nationale, parmi lesquels Carlos Lamartine, Bonga, Raúl Tulinga, Boto Trindade, João Melo, Betinho Feijó, Fineza Teta, Peróla, Dodó Miranda, Totó, Texas, Emanuel Mendes, fils de Zua, Jay Lourenzo, Banda Maravilha, Banda Movimento, Gingas do Maculusso, LS Republican, Banda Duia et Kina Kumox et d'autres.

Se confiant à l'Angop, les artistes honorés ont été unanimes à affirmer que ce geste sert d'incitation pour la future génération qui fait de l'art son métier.

Le musicien et écrivain Carlos Lamartine a déclaré que ses 65 années de dévouement artistique et de contribution au développement de la culture nationale et du pays ont été fondamentales pour sa reconnaissance, car il a une longue histoire liée à la culture nationale.

Il a déclaré que malgré ses 80 ans, il continue de travailler et que son rêve est de construire une école où seront intégrées les matières liées à l'art.

Pour sa part, l'artiste visuelle Fineza Teta a déclaré qu'elle se sentait réconfortée par le fait qu'elle soit honorée et puisse prendre part à cette cérémonie.