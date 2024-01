Afrique: Exclu / ATS - Pedro Gonçalves ( coach de l'Angola) « l'Algérie est la favorite de notre poule et de la CAN 2023 aussi....»

interview

Dans une interview exclusive accordée à Africa Top Sports, le sélectionneur portugais des Palancas Negras ( le surnom de l'équipe d'Angola) , Pedro Gonçalves s'est exprimé sur les objectifs de l'Angola dans le groupe D lors de la prochaine coupe d'Afrique des Nations en côte d'ivoire, mais a évoqué également, les Fennecs de l'Algérie.

Vous êtes versé dans le groupe D à la CAN 2023 en côte d'ivoire, quel est ton analyse sur cette poule ?

C'est un groupe que je qualifierai de compétitif. l'Algérie est éventuellement la favorite pour terminer en tête du groupe D.

Le Burkina - Faso qui a atteint le dernier carré lors de la précédente édition au Cameroun est une équipe redoutable aussi. Pour ce qui est de la Mauritanie, je pense que cette équipe a énormément progressé.

Pour ce qui est des Mauritaniens, ils ont mis les moyens adéquats pour réussir. De ce fait, nous sommes en quelques sorte les Outsiders de ce groupe. Certes, nous somme l'équipe la moins bien lotie , mais on fera en sorte de faire un bon tournoi en côte d'ivoire.

Êtes vous confiant pour passer ce premier tour ?

Je pense que pour l'Angola, le plus important pour nous c'était d'avoir réalisé la qualification à la CAN 2023 de la côte d'ivoire. Maintenant, nous allons fixer d'autres objectifs pour cette coupe d'Afrique des Nations. En fait, nous allons tenter de passer ce premier tour bien évidemment.

%

Vous avez terminé les éliminatoires de la CAN 2023 derrière le Ghana, pensez - vous que votre équipe a les capacités de franchir ce premier tour, sachant que l'Angola n'est plus sorti des poules depuis la CAN 2010 à domicile...

Notre groupe lors des éliminatoires était équilibré. Nous avons enregistré une seule défaite , c'était face à Ghana ou nous avions perdu dans les ultimes instants de la partie. Nous sommes une équipe avec des moyens limités, toutefois, avec une bonne préparation ( Ndlr; l'Angola se prépare à Dubaï), je pense qu'on pourra croire en nos chances pour passer ce premier tour.

Vous allez affronter l'Algérie pour la première journée du groupe D en côte d'ivoire, Comment appréhendez - vous cette rencontre ?

Pour moi , ce sera le meilleure des façons pour débuter la CAN 2023. Comme j'ai dis auparavant, les algériens sont les mega- favoris de notre groupe. Si tu veux être parmi les meilleurs, il faut affronter les meilleurs, c'est simple.

Selon vous, quel est le joueur algérien que vous l'appréhendez le plus ?

Sincèrement, bien que l'Algérie possède de bons joueurs, de classe mondiale, mais je pense que le secret de l'Algérie c'est les moyens mis à leur disposition qui font la différence par rapport à l'Angola.

En tous cas, pour revenir à votre question, on est beaucoup plus focus sur le collectif que sur les individualités. Ça va se jouer beaucoup plus sur le collectif, même si l'Algérie possède beaucoup d'individualités, mais le plus important c'est d'essayer de faire le maximum pour déjouer leur plan de jeu.

L'équipe d'Algérie pourra - elle rééditer l'exploit de 2019 en Égypte ?

À mon avis, l'Algérie a les moyens d'y aller au bout. Toutefois, pour moi , il y a quatre équipes qui sortent du lot et qu sont les favoris pour remporter la coupe d'Afrique des Nations ; l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le Sénégal.