Afrique: Bilal El Khannouss - « Le meilleur terrain d'entrainement...»

Le milieu de terrain des Lions de l'Atlas Bilal El Khannouss n'a pas caché son enthousiasme au moment de fouler le terrain d'entrainement du Maroc à San Pedro pour la 34è édition de la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Les Lions de l'Atlas se sont entrainés lundi pour la première fois, au stade Auguste-Denise de San Pédro, après leur arrivée la veille dans la ville où est basé le groupe F de la CAF CAN 2023. L'occasion pour El Khannouss d'apprécier les infrastructures en place. «Je crois que c'est le meilleur terrain d'entrainement que j'ai vu depuis je joue en Afrique. L'hôtel aussi est nickel. On a tout pour bien se préparer », a également lâché le milieu de terrain du KRC Genk en Belgique.

Place forte du football africain, le Maroc arrive en Côte d'Ivoire en tant que l'un des favoris de la compétition. Le milieu de terrain Bilal El Khannouss révèle notamment que lui et ses coéquipiers donneront tout pour leurs supporters. «On sait que les supporters marocains sont toujours derrière nous. On l'a vu dans toutes les compétitions. On va tout faire pour les rendre fiers. Je les remercie pour le soutien qu'ils nous donnent tout le temps », a déclaré El Khannouss.

Côté terrain, El Khannouss qui va disputer sa première CAN s'en remet à son sélectionneur pour les directives : «On va écouter ce que le coach va nous donner comme consignes et avec ça on va faire le maximum ».

Le Maroc fait son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 le 17 janvier prochain contre la Tanzanie. Les hommes de Walid Regragui joueront ensuite la RD Congo (21 janvier) avant de clore la phase de groupes face à la Zambie le 24 janvier. Tous les matchs se joueront au stade Laurent Pokou de San Pedro.