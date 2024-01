Afrique: La CAF annonce Unilever comme sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec les marques de soins personnels Unilever, dont Rexona (également connue sous le nom de Shield, Sure), Dove, Dove Men+Care et Axe, qui deviennent les sponsors officiels de ses deux prochains tournois continentaux : la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 et la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024.

Ce partenariat avec la CAF a été forgé par Unilever International, l'unité commerciale mondiale d'Unilever, en partenariat étroit avec le groupe commercial de soins personnels d'Unilever.

Ce partenariat fait d'Unilever le « partenaire exclusif en matière de biens de consommation de soins personnels » pour les deux tournois, tout en travaillant également en étroite collaboration avec la CAF sur une série d'initiatives autour du football à travers l'Afrique.

En sponsorisant la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, Unilever s'appuie sur sa riche histoire en tant que partenaire majeur des événements et compétitions de football en Afrique et dans le monde.

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, qui débutera le 13 janvier, devrait être regardée par plus de 800 millions de personnes dans le monde entier qui profiteront de la saveur unique de la plus grande fête du football en Afrique.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2024 dont les dates n'ont pas encore été annoncées, aura lieu en 2024 au Maroc.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « Notre partenariat avec Unilever et nos sponsors contribuent à ce que la CAF atteigne son objectif de rendre les compétitions de la CAF et le football africain globalement compétitifs et attrayants pour les fans de football et les téléspectateurs en Afrique et dans le monde. Nous sommes heureux d'accueillir Unilever en tant que nouveau sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 et de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2024. Nous sommes également ravis des nombreux sponsors que nous avons annoncés au cours des dernières années et nous sommes enthousiasmés par les nouveaux sponsors qui nous contactent continuellement avec l'intention de s'associer à la CAF.

Le PDG d'Unilever International, M. Assem Puri, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Confédération Africaine de Football (CAF), car soutenir ce tournoi nous aide à donner vie à notre objectif de « servir les personnes mal desservies » et d'impliquer un large public grâce à nos soins personnels. Grâce à ce partenariat, nous sommes également ravis de nous connecter avec la future génération d'athlètes de football à travers le continent africain et de les aider à grandir. »

Plus tôt cette année, Unilever a rejoint la FIFA en tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA jusqu'en 2027, dans le cadre d'un accord historique qui voit Unilever investir dans le football à tous les niveaux, du football de base aux plus grands tournois de la FIFA, et collaborer avec la FIFA dans le cadre des programmes de développement des femmes.

À propos d'Unilever :

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, de soins à domicile, de nutrition et de crème glacée, avec des ventes dans plus de 190 pays et des produits utilisés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. Nous comptons 127 000 employés et avons généré un chiffre d'affaires de 60,1 milliards d'euros en 2022. Notre vision est d'être le leader mondial du commerce durable et de démontrer comment notre modèle commercial axé sur l'avenir et sur un objectif génère des performances de niveau supérieur. Nous avons une longue tradition d'entreprise progressiste et responsable.

L'Unilever Compass, notre stratégie commerciale mondiale durable, vise à nous aider à générer des performances supérieures et à stimuler une croissance durable et responsable, tout en visant à : améliorer la santé de la planète, améliorer la santé, la confiance et le bien-être des personnes et contribuer à un monde plus juste et plus équitable, un monde plus socialement inclusif. Pour plus d'informations sur Unilever et nos marques, veuillez visiter le site internet: www.unilever.com.