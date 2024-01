Ile Maurice: Vols, services et logistique - Ciel turbulent et sol instable

Air Mauritius (MK) traverse actuellement une série de crises majeures touchant sa gestion interne, ses ressources humaines et sa logistique. Cette situation a entraîné de nombreux désagréments pour les passagers, avec des vols reportés et des retards conséquents, tandis que les services aéroportuaires laissent à désirer. Les retards et les reports des vols de la compagnie trouvent leur origine dans des problèmes techniques sur deux de ses appareils, notamment un A350 et un A330. Bien que ces problèmes semblent avoir été résolus depuis dimanche, avec un possible retour à la normale au niveau de la programmation des vols, le manque de personnel demeure un autre problème loin d'être résolu.

Les problèmes rencontrés par MK sont variés. Outre les difficultés techniques persistantes sur ses appareils, les retards semblent également liés à des problèmes logistiques, notamment des retards dans la réception de pièces de rechange indispensables. Bien que la compagnie aérienne ait publié un communiqué le 3 janvier s'excusant des retards et des reports en invoquant des problèmes techniques, elle n'a pas fourni de détails précis sur la nature de ces problèmes. Les passagers, de plus en plus préoccupés, et confrontés à une communication exécrable commencent à spéculer sur la sécurité et la fiabilité des vols.

Selon nos informations, le premier avion concerné est un A350, principalement dédié aux vols long-courriers. En début de la semaine dernière, cet avion a connu un problème technique peu après son décollage depuis l'aéroport de Paris Charles-deGaulle, le contraignant à faire demi-tour. Le vol MK 16 du 2 janvier, un Airbus A350-900, a fait débarquer environ 20 passagers en partance pour Paris, plus deux conteneurs de bagages juste avant le décollage. Le décollage lui-même a été retardé de plus de six heures. Lors du vol retour MK 17 du même avion de Paris à destination de Maurice, l'aéronef a dû rebrousser chemin alors qu'il survolait la mer Adriatique entre l'Italie et la Croatie. Ces défaillances ont engendré des retards importants pour les passagers concernés et ont créé une pression supplémentaire sur le reste de la flotte.

Le deuxième appareil touché par des problèmes techniques est un A330, soulignant ainsi que la flotte de MK est confrontée à des difficultés multiples. Étant donné que la compagnie opère à sa pleine capacité pendant cette période particulièrement intense de l'année, les pannes sur ces deux avions ont eu un effet domino sur l'ensemble des opérations. Les conséquences de ces incidents se font ressentir à travers des retards, des annulations et une perturbation générale dans le planning des vols. Selon la compagnie aérienne, ces problèmes ont été résolus et depuis dimanche, les vols ont été reprogrammés.

Clim en panne

Hier seulement, MK avait prévu six vols pour Rodrigues, trois vols pour La Réunion, un pour Madagascar, et deux autres pour Delhi et Paris. L'un des vols prévus pour La Réunion (MK 238) n'a pas décollé à cause de l'air conditionné qui ne marchait pas. Le vol prévu de Heathrow d'hier a été reprogrammé pour aujourd'hui à 8 h 30. Les passagers, quant à eux, ont été informés de manière lacunaire sur les raisons exactes des retards et annulations, accentuant leur frustration et leur mécontentement. Par contre, le vol de Paris, vendredi, transportant la fille d'une VVIP, est parti avec un full set d'équipage. Sinon, les autres vols sont en sous-effectif...

Sur le plan logistique, la carence en ressources humaines à l'aéroport SSR de Plaisance est devenue un problème majeur. Les passagers décrivent des attentes interminables aux comptoirs de l'immigration pour les départs et les arrivées, ainsi qu'une longue attente lors de l'embarquement. Le service à la clientèle est également critiqué, et des témoignages rapportent des tensions entre les passagers exaspérés et le personnel de l'aéroport, nécessitant même l'intervention de la police dans la nuit de mercredi pour apaiser les esprits.

Des passagers ont dénoncé la lenteur des services après avoir passé plusieurs heures pour l'enregistrement, alors que d'autres se plaignaient de l'absence de chariots pour transporter leurs bagages. Certains ont témoigné avoir passé près de trois heures à l'immigration et à récupérer leurs bagages, soulignant un problème majeur d'organisation. «Lorsque je me suis dirigé vers la zone de récupération des bagages, les bagages étaient éparpillés partout, créant un chaos difficile à décrire. Le tapis roulant n'était d'aucune aide, et l'attente de nos précieux effets personnels semblait interminable. Nous attendions nos bagages sur une sortie désignée, pour découvrir qu'ils avaient été inexplicablement envoyés vers ceux d'un autre vol», confie un passager.

Les employés de MK, se déclarant impuissants, soulignent le manque de personnel comme cause principale de ces dysfonctionnements persistants. Ils appellent la compagnie à prendre des mesures immédiates pour remédier à cette situation qui perdure depuis trop longtemps. Les autorités aéroportuaires et la compagnie ellemême sont interpellées pour apporter des réponses claires sur la nature des problèmes techniques et logistiques, ainsi que sur les mesures prises pour garantir la sécurité et le bien-être des passagers. «La crise actuelle qui sévit au sein de la compagnie aérienne a engendré un sentiment d'impuissance parmi nous, membres du personnel, qui sommes aux premières lignes de cette tempête opérationnelle. Nous nous trouvons dans une situation où nous nous sentons dépassés par les événements, contraints de faire face aux plaintes croissantes des passagers tout en étant conscients que nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour résoudre ces problèmes rapidement. Depuis longtemps, nous alertons la direction sur le besoin urgent de remédier au manque de personnel, mais nos appels semblent tomber dans l'oreille d'un sourd.»

Les retards, les annulations et le chaos logistique ont créé un climat d'incertitude et de frustration parmi les voyageurs, soulignant la nécessité urgente pour la compagnie aérienne de résoudre ces problèmes et de rétablir la confiance de sa clientèle. Les passagers souhaitent une communication améliorée, avec des explications détaillées sur la nature des problèmes rencontrés et les actions entreprises pour y remédier.