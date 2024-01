Afrique: Des Taekwondoïstes représenteront Maurice à Accra

La Fédération Mauricienne de Taekwondo a déjà du pain sur la planche en ce début d'année 2024. En prévision des Jeux d'Afrique qui se dérouleront au Ghana en mars, elle y enverra des taekwondoïstes pour concourir en poomsae.

Le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, 9e Dan de Taekwondo, est catégorique. Selon le pionnier du Taekwondo, le poomsae sera au programme aux Jeux d'Afrique à Accra. Les Taekwondoïstes pourront y prendre part jusqu'à la catégorie U40. De ce que l'on sait, notre pays aura au moins deux représentants. «Après conversation sur visio-conférence avec mes homologues africains, je peux vous affirmer que la Fédération Mauricienne de Taekwondo enverra un garçon et une fille aux Jeux d'Afrique pour concourir en poomsae.»

Mario Hung Wai Wing, qui a lancé le Taekwondo à Maurice en 1973, ajoute qu'aucun Mauricien ne prendra part aux combats (Kyorugi). «Nous préférons, en revanche, envoyer des athlètes pour la compétition de poomsae où il y a une plus grande chance pour nous de remporter des médailles», ajoute le Port-Louisien. Ce dernier a encore en mémoire la médaille d'or que Sylvestre Yan Too Sang (actuellement 8e Dan) avait eue aux Championnats d'Afrique en 2012 en poomsae ainsi que les 3 médailles d'or - toujours en poomsae - obtenues par Maurice aux derniers Jeux des îles à Madagascar en 2023, par l'entremise de Sheldon Yan Too Sang (U40), Barlen Marday (U50) et Michelle Hung (U60 chez les dames).

Il n'est pas exclu que le poomsae par équipe soit également au programme. Pour décider s'il y a besoin d'envoyer d'autres représentants ou non pour y participer, la Fédération Mauricienne de Taekwondo attend d'avoir plus de détails. «Y aura-t-il des équipes mixtes ou constituées seulement de Taekwondoïstes du même sexe. Lorsque nous aurons plus d'éléments de réponse, nous déciderons de la marche à suivre», fait savoir le Grand Maître Mario Hung Wai Wing.

Pour le moment, après les festivités de fin d'année, les entraînements retournent à la normale dans chaque dojan du pays, déclare le doyen du Taekwondo à Maurice.