Cote d'Ivoire: Assainissement de la ville d'Abidjan- Les ministres Jacques Assahoré Konan et Bouaké Fofana engagent la lutte contre la pollution

Le ministre de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique, Jacques Assahoré Konan, a eu une séance de travail avec son collègue de l’hydraulique, de l’assainissement et de la salubrité, Bouaké Fofana et les représentants du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, du Bnetd, de l’UG-PABC et de l’Onad. Les échanges ont porté sur l'assainissement et la gestion des déchets de la lagune Ébrié, en vue de stopper les odeurs qui en émanent. Rapporte le Cicg.

Pour le ministre Jacques Assahoré Konan, il existe des solutions à court et à moyen termes pour traiter les sources d’émissions et à long terme pour l’assainissement du Grand Abidjan. « Des études préalables vont être faites pour régler définitivement la question », a-t-il souligné.

Poursuivant, il a indiqué qu’au niveau du canal d’Anoumabo, les origines des odeurs émanant de ce canal vont être traitées, avant d'assainir envisager les alentours de ce site. Et d’ajouter que les affluents d’eaux usées qui se jettent dans ce canal seront dirigés dans des stations de traitement.

Intervenant à son tour, le ministre Bouaké Fofana a déploré le fait que beaucoup d’eaux usées arrivent dans la lagune sans traitement préalable. « Nous avons un grand projet qui est en cours. Il s’agit du projet d’assainissement et de résilience urbaine qui a démarré et qui touche à toutes ces questions d’assainissement et de traitement des eaux usées et des eaux de pluies ».

Il convient de rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les nuisances environnementales constatées dans la baie de Cocody et dans le Canal d’Anoumabo.