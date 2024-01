Sénégal: Saint-Louis/Coopération sénégalo-mauritanienne - 500 licences soit l'équivalent de 50 000 tonnes de poissons attribuées aux pêcheurs de la Langue de Barbarie

La Gouvernance de Saint-Louis a abrité hier, lundi 8 janvier, la cérémonie de remise des licences de pêcheurs aux communautés de pêcheurs de la Langue de Barbarie. Le Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime Pape Sagna Mbaye y a présidé la cérémonie de distribution des licences de pêche. Il s'agit de 500 licences pour l'équivalent de 50 000 tonnes de poissons que la République Islamique de Mauritanie a attribuées au Sénégal. Le ministre a saisi l'occasion pour inviter les pêcheurs au respect de ce protocole d'accord en faisant une pêche saine et propre tout en se comportant en bons citoyens et respecter la législation des eaux mauritaniennes.

Le Ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, Pape Sagna Mbaye, a distribué hier, lundi, les licences de pêche aux pêcheurs artisanaux établis au niveau de la Langue de Barbarie à Saint-Louis. En présence de son collègue, le Ministre maire de Saint-Louis Mansour Faye, des autorités administratives et une délégation d'autorités mauritaniennes, le Ministre de la Pêche a remis de manière symbolique 8 des 500 licences de pêche octroyées par la République Islamique de Mauritanie. Les deux parties ont échangé sur les exigences de ce protocole d'accord et également sur les problèmes qui gangrènent le secteur de la pêche mais aussi les solutions à envisager et les mesures à prendre pour avoir du poisson en qualité et en quantité suffisante sur le marché sénégalais et en même temps comment renforcer davantage les relations qui unissent les deux pays en respectant le protocole.

En effet, ces 500 licences de pêche octroyées aux pêcheurs de la Langue de Barbarie correspondent à 50 000 tonnes d'espèces pélagiques dont les 6% seront vendus sur le marché mauritanien au profit des pêcheurs de Saint-Louis. Pape Sagna Mbaye a invité les pêcheurs bénéficiaires de ces licences à respecter les lois et les législations mauritaniennes afin d'éviter les amendes. « 50 000 tonnes de poissons seront pêchées dans les eaux mauritaniennes pour ravitailler le marché sénégalais. Un acte de générosité et de commun vouloir de vivre des autorités mauritaniennes à l'égard du Sénégal », s'est réjoui l'autorité qui n'a pas manqué d'inviter les pêcheurs à saisir cette occasion offerte pour pratiquer une pêche saine, propre, tout en respectant la législation en vigueur dans les eaux mauritaniennes pour une coopération pérenne entre le Sénégal et la République Islamique de Mauritanie.

Pour sa part, Mansour Faye, Maire de la commune de Saint-Louis dira qu' « il faut impérativement repenser la pêche au Sénégal. Voir comment l'État du Sénégal peut promouvoir davantage ce secteur, moteur de développement ». Cependant, l'obtention de ces licences de pêche était difficile il y a quelques années, selon Ousmane Sène, Président des pêcheurs de la Senne tournante. Le Ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime a quant à lui exprimé toute sa satisfaction vis-à-vis des autorités mauritaniennes. « La volonté du Chef de l'État Macky Sall, c'est de révolutionner le secteur de la pêche.

Il faudrait qu'il y ait dans ce secteur une capitainerie », a-t-il conclu tout en précisant que les changements climatiques peuvent perturber les méthodes de pêche artisanale avant de relever que ce secteur de la pêche a besoin de disposer de chaloupes. Toutefois, il a annoncé que le port de pêche de Saint-Louis a déjà bénéficié d'un financement qui s'élève à 30 milliards FCFA et la finalisation de ce financement se fera prochainement en République de Corée.