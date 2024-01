Afrique: Nomination de l'évêque de São Tomé et Príncipe

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de São Tomé et Príncipe (São Tomé et Príncipe) Mgr João de Ceita Nazaré, membre du clergé de ce même diocèse, jusqu'à présent délégué de l'administrateur apostolique et curé de la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de São Tomé.

Mgr João de Ceita Nazaré est né le 22 août 1973 à Trindade (São Tomé). Il a fréquenté le Grand Séminaire de Lisbonne et a été ordonné prêtre le 4 août 2006. Il est titulaire d'une licence en théologie de l'Universidade Católica Portuguesa et d'une licence en magistère et littérature portugaise de l'Instituto Politécnico de Bragança.

Il a occupé les postes suivants : curé des paroisses d'Angolares et de Ribeira Afonso (2007-2016) ; responsable de la Caritas diocésaine et de Radio Jubilar ; chargé de cours à l'Université de São Tomé e Príncipe ; vicaire général du diocèse de São Tomé e Príncipe (2010-2022) ; délégué de l'administrateur apostolique et, depuis 2016, curé de la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de São Tomé.