Maroc: M. Bensaid souligne à Fatick le rôle de la culture dans le raffermissement des liens séculaires et particuliers entre le Maroc et le Sénégal

Fatick (Sénégal) — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné, lundi soir, à Fatick au Sénégal, le rôle décisif de la culture dans le raffermissement des liens séculaires et particuliers qui unissent le Royaume du Maroc et la République soeur du Sénégal.

Sous la conduite éclairée des deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, et le Président Macky Sall, "nos deux nations continuent d'écrire cette histoire si particulière, et si précieuse", a affirmé M. Bensaid dans son allocution à la cérémonie d'ouverture officielle de la 12-ème édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC), dont le Maroc est pays invité d'honneur cette année.

Dans ce sens, il a rappelé que Sa Majesté le Roi qui accorde au Sénégal une place singulière, a prononcé le discours du 41ème anniversaire de la Marche Verte, en 2016 depuis la capitale Dakar, précisant que ce pays frère a connu huit visites officielles du Souverain, signe fort de cette histoire commune.

"Cette relation maroco-sénégalaise puise dans nos patrimoines et nos singularités mutuelles", a-t-il noté, mettant en avant le rôle de la culture, dans ses différentes dimensions, patrimoine, histoire et identité, dans le renforcement des liens particuliers entre les deux pays frères.

%

Il a, à cet égard, expliqué que "dans un monde tourmenté, de plus en plus agité par des névroses identitaires, le Sénégal comme le Maroc offrent ce rare exemple de sociétés vivant le pluralisme dans la sérénité; des nations offrant des modèles de cohabitation harmonieuse, des sociétés attentives aussi bien à l'ouverture à l'autre qu'à la valorisation de leur personnalité propre".

Dans ce contexte, le ministre a ajouté que la culture joue un rôle décisif "en valorisant, en nourrissant, en faisant connaître au monde nos arts et nos artistes, notre patrimoine ancien et nos créations présentes, nous consolidons notre présence au monde, à travers notre souveraineté culturelle".

D'autre part, M. Bensaid a affirmé que le Sénégal et le Maroc, accompagnés de leurs amis et voisins, ont désormais pour vocation d'ouvrir la voie à une communauté de coopération et d'émergence afro-atlantique, enracinée et ouverte, dynamique et fidèle à soi.

S'attardant sur le rôle de la jeunesse africaine, M. Bensaid a noté que cette jeunesse est dynamique, de plus en plus éduquée, de plus en plus ouverte. Surtout, elle est consciente de sa valeur, de sa dignité, de son importance, relevant que cette dignité, elle la puise, et elle la puisera de plus en plus dans l'avenir, dans sa culture, dans son patrimoine et dans ses créations.

"Notre continent est parmi les plus riches culturellement: des centaines de langues, d'épopées, d'arts vivants, malheureusement encore délaissés ou négligés", a-t-il dit, indiquant que les industries culturelles et créatives, avenir de l'économie mondiale, devraient trouver en Afrique leur tremplin naturel.

Affirmant que l'Afrique a tous les atouts pour accueillir cette prochaine révolution industrielle, M. Bensaid a appelé la jeunesse de faire converger création artistique, dynamisme économique et solidarité sociale.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, qui a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Maroc et du Sénégal, a été présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, en présence notamment du ministre sénégalais de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal, Aliou Sow, de membres du gouvernement du Sénégal, de représentants du Corps diplomatique accrédité à Dakar, dont l'Ambassadeur de SM le Roi, Hassan Naciri, et des membres de la délégation marocaine accompagnant, M. Bensaid.

Y ont pris part également la Première Dame Marième Faye Sall, et le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba et le ministre gambien de la Culture, Hamat Ba ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires.

L'ouverture officielle de ce 12-ème festival des arts et de la culture, placé sous le thème général "Macky, les arts et le patrimoine" et qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier, a été précédée du démarrage des activités du village du FESNAC avec la coupure du ruban par les ministres de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal, Aliou Sow et son homologue marocain, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que par le Directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Ibn Mohamed Al Malik.

Plusieurs acteurs culturels venant des 14 régions du Sénégal, soit quarante participants artistiques par région, ainsi que des groupes venus du Maroc, ont animé la cérémonie d'ouverture organisée au stade Massène Sène de Fatick.

Le Fesnac mis en place depuis 1996 a été une recommandation forte du colloque sur les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise tenue en 1994 à Kaolack, à l'initiative du président de la République, Abdou Diouf (1981-2000). Le premier festival national des arts et de la culture a été organisé pour la première fois à Thiès en 1997. Il a eu lieu ensuite dans les régions de Dakar (1999), Ziguinchor (2001 et 2003), Tambacounda (2005), Saint-Louis (2007 et 2012), Louga (2017) et Kolda (2018).